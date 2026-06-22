Congo-Brazzaville: Exploitation minière artisanale - L'AED sensibilise aux effets néfastes du mercure sur l'environnement et la santé publique

L'association Action sur l'environnement et le développement (AED) a organisé, le 19 juin à Pointe-Noire, une sensibilisation aux effets néfastes du mercure dans l'exploitation minière artisanale à petite échelle (Emape) de l'or.

Organisée dans le cadre de l'examen du projet de renforcement de la Convention de Minamata, la sensibilisation a regroupé les acteurs de la société civile et spécialistes des questions environnementales pour débattre sur la dangerosité du mercure. En fait, cette convention autorise l'utilisation du mercure dans l'Emape, et la majeure partie du commerce international de ce produit est détournée vers cette activité.

Malheureusement, une fois utilisé pour extraire l'or, le mercure dans sa plus grande partie est rejeté dans l'environnement, contaminant la chaîne alimentaire et contribuant à la pollution mondiale. Cela provoque une exposition humaine généralisée avec des conséquences néfastes, en particulier chez les personnes vulnérables telles que les peuples autochtones.

En effet, l'exploitation artisanale de l'or, à travers l'usage du mercure, constitue un danger non seulement sur l'environnement mais également sur la santé publique au Congo. En organisant cette activité l'AED contribue à l'accélération d'une transition vers une Emape sans mercure.

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Pour permettre à l'assistance de bien cerner le sujet, le président de l'AED, Eugene Loubaki, a fait deux exposés. Le premier sur les effets du mercure sur l'environnement et la santé publique dans le secteur de l'exploitation minière artisanale au Congo, et le second sur le projet d'amendement de la Convention de Minamata, proposé par le Réseau international pour l'élimination des polluants.

Un documentaire a été également projeté, mettant en lumière l'utilisation persistante de ce métal toxique dans les localités de Sounda, Kellé et Kitou, où il continue d'être employé pour l'extraction artisanale de l'or.

Au regard de tout ceci, les participants ont réclamé la mise en oeuvre du Plan d'action national pour réduire voire éliminer l'usage du mercure dans l'extraction aurifère, ainsi que la validation des amendements à la Convention de Minamata visant à stopper le commerce mondial du mercure.

Notons que l'AED oeuvre pour la protection de la biodiversité, le développement durable et la gestion des ressources naturelles en République du Congo. Pour immortaliser cette activité, une photo de famille a été prise et un cocktail dinatoire a été servi à tous les convives.