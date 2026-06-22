Congo-Brazzaville: Validation à la norme ITIE 2023 - Le Congo amorce la phase décisive

En janvier 2027, le Congo validera son rapport exercice 2023 à la norme Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). A sept mois de cette échéance décisive, le comité exécutif national de l'ITIE a tenu, le 19 juin à Brazzaville, sa deuxième session annuelle pour faire le point du processus et intensifier les préparatifs, sous la présidnce du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka.

La ⁠validation à la norme ITIE est un mécanisme international d'assurance qualité qui évalue si un pays respecte toutes les exigences de transparence dans les industries extractives. La démarche vise la divulgation publique des données sur la chaîne de valeur du secteur extractif, notamment les mines, le pétrole et le gaz, de l'extraction aux revenus perçus par l'Etat.

Aux cours de cette réunion du comité exécutif, les experts ont fait le point du processus, réévalué les rapports, réajusté les résultats obtenus à ce jour et accéléré le processus afin d'aborder l'échéance de validation de janvier prochain avec plus d'optimisme et garantir sa réussite.

En sa qualité de président du comité exécutif national, le ministre Christian Yoka a qualifié cette phase préparatoire de décisive pour obtenir la validation.

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« La réunion de ce jour constitue une phase déterminante du calendrier national ; de préparation décisive pour la validation, une phase qui doit mobiliser l'attention de tous. Cette année 2026 doit être mise à profit pour consolider les acquis et mettre en oeuvre, de manière rigoureuse, les mesures correctives issues de la dernière validation, les recommandations formulées dans les rapports ITIE, ainsi que les nouvelles exigences de la norme dans sa version 2023 », a-t-il souligné.

L'ITIE, a dit le ministre, vise à assurer la transparence des données, la fiabilité des informations et une meilleure contribution aux flux financiers issus des industries extractives. La réussite de ce processus, a-t-il renchéri, conditionnera non seulement la qualité des prochaines validations, mais également la crédibilité de la gouvernance extractive, ainsi que la confiance des partenaires.

Trois autres membres du gouvernement ont participé à cette deuxième session du comité exécutif nationale de l'ITIE. Il s'agit de Urbain Fiacre Opou, ministre des Industries minières et de la Géologie ; Arlette Soudan Nonault, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo; et de Rosalie Matondo en charge de l'Économie forestière.