Congo-Brazzaville: 65e anniversaire des FAC - L'hôpital médico-social de campagne accueille des malades

Le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, avec celui de la Santé, Jean Rosaire Ibara, et le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Henri Zoniaba, ont visité, le 19 juin, l'hôpital médico-social de campagne basé au stade d'Ornano, à Brazzaville. Cette structure sanitaire offre des soins gratuits aux personnes démunies.

En compagnie du chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï; du directeur central des services de santé du ministère de la Défense, le colonel-major Alexis Mourou-Mouyoka; et du commandant de la gendarmerie, le général Gervais Akouangué, Raymond Zéphirin Mboulou et Jean Rosaire Ibara ainsi que leur suite ont fait la ronde des différents services de l'hôpital de campagne.

Le traitement est entièrement gratuite et prend en charge les consultations médicales, les examens de laboratoire, les échographies, les scanners, les chirurgies mineures et majeures. La gratuité concerne également les personnes souffrant de cataracte et d'autres pathologies nécessitant une prise en charge spécialisée, notamment les personnes de troisième âge et des proches ayant besoin de soins. La campagne se poursuivra jusqu'au 15 juillet.

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« La visite ce matin du ministre de la Défense, assisté de son collègue de la Santé, entre dans le cadre des actions prioritaires du chef de l'Etat et de son gouvernement, d'apporter les services de santé vers la population. Là, il s'agit beaucoup plus du cadre des relations armée-nation. Donc, nous faisons appel à la population brazzavilloise, même celle de Pointe-Noire, Dolisie, d'Owando ici à côté, parce qu'il y a maintenant la connexion entre les différents départements.

Les services sont tellement bien organisés et les gens peuvent partir de l'intérieur du pays pour deux ou trois jours se faire consulter et bénéficier des soins gratuitement », a souligné le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Henri Zoniaba, à l'issue de la visite. Il a précisé que cette opération va être étendue dans tous les départements du pays.

Signalons que dans le cadre des festivités des 65 ans de la création des Forces armées congolaises (FAc) et de la gendarmerie nationale, le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, a déposé le 20 juin, à Brazzaville, une gerbe de fleurs à la stèle aux morts. Aux côtés du haut commandement militaire des FAC et de la police, l'on a noté la présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye ; du ministre chargé du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Noël Léonard Essongo ; ainsi que du maire de l'arrondissement 2, Bacongo, Bernard Batantou ; du chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï.