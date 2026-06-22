Afrique du Nord: Réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib - Les investisseurs financiers parient sur un maintien du taux directeur

Ce mardi 23 juin, le Conseil de Bank Al-Maghrib tiendra à Rabat sa deuxième réunion trimestrielle de l'année 2026. Selon les anticipations des investisseurs financiers, la Banque centrale devrait privilégier la stabilité de son taux directeur (TD). C'est du moins ce que révèle une enquête d'Attijari Global Research (AGR).

Dans sa récente publication « Research Report-Strategy », la filiale spécialisée du groupe Attijariwafa bank indique avoir relevé « un consensus quasi unanime des investisseurs au Maroc en faveur d'une stabilité du taux directeur de BAM », à la suite d'une enquête menée au cours du mois de juin.

L'analyse des anticipations des investisseurs financiers quant à l'évolution du TD de Bank Al-Maghrib suggère que la probabilité d'un statu quo du taux directeur est de 93% contre seulement 7% pour une hausse de +25 points de base (pbs) et que la probabilité d'un abaissement du TD est nulle, rapporte la MAP.

Selon toujours les résultats de l'étude d'AGR, dédiée à l'analyse financière et à la recherche macroéconomique, les institutionnels locaux et les acteurs de référence (personnes ayant suffisamment de recul sur le marché financier marocain) et les personnes physiques partagent cette même lecture.

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La position des investisseurs étrangers est on ne peut plus nuancée. La majorité (80%) opte pour un statu quo du taux directeur tandis que 20% optent pour une hausse de 25 pbs.

Pour rappel, lors de sa première session de l'année, tenue mardi 17 mars dernier, le Conseil avait jugé approprié de maintenir son taux directeur à 25%, pour la cinquième fois consécutive.

Cette décision tenait compte de « la poursuite de la dynamique notable de l'activité économique, des niveaux modérés prévus de l'inflation et de la forte incertitude entourant les perspectives au niveau international ainsi que des résultats des stress tests réalisés par BAM pour l'économie nationale », avait indiqué BAM qui s'était engagée de continuer de suivre de près la conjoncture interne et externe et en particulier les développements au Moyen-Orient ainsi que leurs conséquences sur l'activité économique et l'inflation, et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées.

Après analyse de l'évolution de la conjoncture économique nationale et internationale ainsi que de ses projections macroéconomiques à moyen terme, et après s'être attardée sur les développements récents liés à la guerre au Moyen-Orient, Bank Al-Maghrib avait anticipé un rebond de la valeur ajoutée agricole de 14,4% en 2026, suivi d'un recul de 5,3% en 2027 sous l'hypothèse d'un retour à une campagne céréalière moyenne.

L'institution prévoyait que la croissance des activités non agricoles resterait robuste, oscillant autour de 4,5%, estimant que la croissance de l'économie nationale devrait se situer à 5,6% en 2026, avant de ralentir à 3,5% en 2027.

Comme le souligne la Banque centrale dans ses notes, le processus de préparation des décisions de politique monétaire est amorcé par l'examen des évolutions récentes des indicateurs économiques, monétaires et financiers.

D'après ses explications, « ces travaux permettent de mettre en exergue les faits saillants ayant marqué la conjoncture économique internationale et nationale depuis la dernière réunion du Conseil de la Banque ». Ce n'est qu'après que les résultats de ces analyses sont discutés au niveau des réunions internes qu'ils permettent de fixer les hypothèses requises pour l'exercice de prévision des principaux agrégats macroéconomiques, notamment l'inflation et la croissance.