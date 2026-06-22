Tunisie: Para-athlétisme/Grand Prix de Tunis - Fidèles à leur standard

Nos sportifs paralympiques, les cadors comme les jeunes qui s'apprêtent à prendre la relève, ont maintenu un niveau d'exigence élevé.

Le rideau est tombé avant-hier sur la 20e édition du Grand Prix de Tunis, un meeting qui s'est fait une place de choix dans le calendrier international. 484 athlètes ont participé à cette 20e édition inscrite au calendrier des Grands Prix de para-athlétisme, dont 124 femmes et 360 hommes, représentant 58 nations dont la Tunisie, pays hôte.

L'équipe de Tunisie a été représentée par 40 athlètes. Une équipe hétérogène qui regroupe les figures de proue à l'instar de Raoua Tlili, Walid Ktila, Yassine Gharbi, Mohamed Nidhal Khelifi et Raja Jebali, mais aussi de jeunes espoirs qu'on prépare pour prendre la relève et qui ont découvert pour la première fois cette compétition, à l'image de Youssef Ouhibi et Aymen Elaakm.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fidèles à leurs habitudes et en dépit d'une concurrence rude, nos sportifs paralympiques, les cadors comme Raoua Tlili indétrônable au lancer de disque et du poids, mais aussi les jeunes à l'instar de Ahmed Mbarki médaillé d'or du 1.500 m (catégorie T37-38), ont maintenu un niveau d'exigence élevé, ce qui a permis à la Tunisie de clôturer sa participation à la troisième place du classement avec un total de 25 médailles (10 en or, 6 en argent et 9 en bronze). La Tunisie a été devancée de l'Indonésie et l'Ukraine, qui se sont classées ex aequo à la première place avec un total de 29 médailles chacune (15 or, 7 argent et 7 bronze).

La transition en marche

Alors que les figures historiques du para-athlétisme, telles que Raoua Tlili, Walid Ktila et Raja Jebali, parviennent toujours à tenir bon face à la concurrence de plus en rude à l'échelle internationale, les jeunes, encore en phase d'apprentissage, parviennent à arracher des médailles à l'image de Hichem Rabye, médaillé d'argent au lancer de massue, ou encore Mohamed Dihi, médaillé de bronze au lancer du poids.

Un pari gagné de la direction technique nationale qui a misé sur la jeunesse quand on sait que 9 athlètes ont été classifiés pour la première fois à l'occasion de cette 20e édition du Grand Prix de Tunis.

La transition est belle et bien en marche. La combinaison d'expérience et de jeunesse pour préparer la relève tout en assurant la continuité en termes de performances à l'échelle internationale commence à porter ses fruits.

A noter que cette 20e édition du Grand Prix de Tunis a connu la présence de personnalités de premier plan du mouvement paralympique international, à l'instar de Andrew Parsons, président du Comité International Paralympique, ainsi que des membres de la Fédération Internationale de Para-Athlétisme et des représentants de nombreuses instances paralympiques nationales.

Au-delà de la place de choix qu'il occupe dans le calendrier international, le Grand Prix de Tunis "contribue à dynamiser l'activité économique et touristique et renforce la capacité de la Tunisie à organiser de grandes manifestations sportives internationales», estime le président du Comité National Paralympique Tunisien, Mohamed Mzoughi.