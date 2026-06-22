Tunisie: La fête de la musique - L'art de l'écoute, le plaisir du partage

Son succès tient sans doute à ce qu'elle incarne. La musique est l'un des rares langages universels capables de franchir les barrières de la langue, de l'âge, des origines sociales ou des convictions. Elle rassemble là où d'autres discours divisent.

Chaque année, le 21 juin marque bien davantage que le début de l'été dans l'hémisphère nord. Cette date est devenue, depuis plus de quarante ans, celle de la Fête de la musique, une célébration populaire qui invite les artistes professionnels, les amateurs, les institutions culturelles et le grand public à investir l'espace public pour faire entendre toutes les formes de création musicale.

Née en France en 1982 à l'initiative du ministre de la Culture Jack Lang et du musicologue Maurice Fleuret, la Fête de la musique reposait sur une idée simple mais profondément démocratique : permettre à chacun de jouer, chanter, écouter et partager la musique gratuitement. Le slogan de l'époque, « Faites de la musique », résumait parfaitement cette ambition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Très vite, l'événement a dépassé les frontières françaises pour devenir une manifestation mondiale célébrée dans plus d'une centaine de pays. Son succès tient sans doute à ce qu'elle incarne. La musique est l'un des rares langages universels capables de franchir les barrières de la langue, de l'âge, des origines sociales ou des convictions.

Elle rassemble là où d'autres discours divisent. Elle crée des ponts entre les générations, les territoires et les cultures. Dans un monde souvent traversé par les tensions, les fractures et les incertitudes, la Fête de la musique rappelle qu'il existe encore des espaces de rencontre fondés sur l'émotion partagée et le plaisir d'être ensemble.

Le choix du 21 juin n'est pas anodin. Jour du solstice d'été, il symbolise la lumière, l'ouverture et la célébration de la vie. Dans de nombreuses traditions, cette période de l'année est associée à la fête, au rassemblement et au renouveau. La musique vient ainsi accompagner ce passage vers la saison estivale, offrant une occasion de réinvestir les rues, les places publiques et les espaces communs.

En Tunisie, cette fête a progressivement trouvé sa place dans le calendrier culturel national. Cette année encore, le ministère des Affaires culturelles a mis en place un vaste programme décentralisé couvrant l'ensemble des gouvernorats. Concerts, spectacles et animations musicales se dérouleront de Tunis à Tataouine, avec une volonté affirmée de valoriser les talents régionaux et de rapprocher la culture des citoyens.

À Tunis, les manifestations investiront notamment La Marsa, La Goulette, l'avenue Habib-Bourguiba et la cité El Hraïria. D'autres rendez-vous sont prévus à l'Ariana, à Sfax, à Gafsa, à Kasserine ou encore à Kairouan, où le spectacle Gourbi de Nidhal Yahyaoui mettra en lumière le dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

Les musiques urbaines, les projets portés par les jeunes artistes et les créations féminines seront également à l'honneur à travers plusieurs régions du pays. Comme chaque année, les institutions culturelles étrangères présentes en Tunisie s'associent elles aussi à la célébration. Le Goethe-Institut et l'Institut français de Tunisie proposeront différents rendez-vous musicaux favorisant les échanges artistiques et les rencontres entre créateurs tunisiens et internationaux, dans l'esprit d'ouverture qui caractérise cette journée.

Au fond, la Fête de la musique demeure un pari sur l'intelligence collective et sur la capacité de l'art à rapprocher les êtres humains. Elle nous rappelle que malgré les différences, les frontières ou les préoccupations du quotidien, il existe des moments où une mélodie, une voix ou un rythme suffisent à créer une forme de communion. En cela, le 21 juin est bien plus qu'une fête culturelle: il est l'expression d'un espoir partagé, celui d'un monde capable de s'accorder, ne serait-ce qu'un instant, autour d'une même harmonie.