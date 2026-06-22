Tunisie: Bac 2026 - Sfax 2 leader national, Jendouba dernière avec 26,48 %

Le commissariat régional de l'éducation de Sfax 2 arrive en tête du classement national des régions en termes de taux de réussite à la session principale du baccalauréat 2026, avec un taux de 55,16 %, selon des données publiées par le ministère de l'Éducation.

Sfax 1 occupe la deuxième place avec un taux de réussite de 52,61 %, suivie par le commissariat régional de Médenine, qui enregistre 49,25 %.

Dans la suite du classement, le commissariat de Mahdia atteint un taux de 46,85 %, devant Monastir (45,34 %) et Sousse (44,77 %), confirmant des performances globalement solides dans le centre-est du pays.

Les commissariats régionaux de l'Ariana, Ben Arous et Tunis 1 se positionnent entre la septième et la dixième place, avec des taux de réussite compris entre 42,51 % et 41,26 %.

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À l'opposé, les taux les plus faibles sont enregistrés dans plusieurs régions de l'intérieur du pays. Jendouba occupe la dernière place nationale avec 26,48 %, juste derrière Kasserine (26,66 %) et Gafsa (28,57 %), illustrant un écart significatif entre les régions.

D'autres gouvernorats affichent également des résultats en deçà de la moyenne nationale, notamment Siliana (30,52 %), Tozeur (31,04 %) et Zaghouan (31,44 %).

Au niveau national, le ministère de l'Éducation a annoncé que le taux de réussite global de la session principale du baccalauréat 2026 s'établit à 35,67 %, confirmant des disparités régionales marquées dans les résultats.