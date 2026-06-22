Tunisie: Fin du papier - Le RNE entre dans l'ère du 100% numérique

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Registre national des entreprises (RNE) passera à une nouvelle phase de "numérisation totale" à partir du 1er juillet 2026, a annoncé son directeur général, Adel Chouari. Cette réforme vise à supprimer progressivement les procédures papier et à améliorer la rapidité de traitement des dossiers.

Selon le responsable, cette évolution intervient pour corriger les difficultés rencontrées et répondre aux critiques formulées par les citoyens et les entreprises, notamment concernant la lenteur des services et la complexité des démarches administratives. L'objectif affiché est d'améliorer l'efficacité du système et de renforcer la dématérialisation des procédures.

Adel Chouari a précisé que cette nouvelle étape marque l'entrée du registre dans une phase de traitement entièrement numérique des dossiers déposés. Elle succède à une première phase expérimentale lancée en septembre 2025, basée sur un système hybride combinant dépôt électronique et validation physique des documents au niveau des guichets.

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Cette méthode intermédiaire avait été conçue, selon lui, comme une période d'adaptation destinée à permettre aux structures concernées de se familiariser avec les nouveaux outils numériques. Les bureaux des entreprises avaient ainsi bénéficié d'un délai de plusieurs mois afin d'assimiler progressivement les mécanismes de digitalisation.

Avec cette réforme, les autorités entendent accélérer la modernisation de l'administration et réduire les délais de traitement, dans un contexte de transformation numérique plus large des services publics. Le passage au "tout numérique" devrait en outre permettre de limiter les déplacements physiques et de simplifier les procédures pour les usagers.

Le RNE affirme ainsi vouloir répondre aux attentes des opérateurs économiques et améliorer la qualité de ses services, dans une logique de modernisation administrative et d'efficacité accrue.

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