Tunisie: Eaux usées - Le pays expérimente une solution biologique innovante à Bizerte

Un projet pilote de traitement biologique des canaux d'eaux usées, fondé sur des solutions naturelles comme la plantation de roseaux, sera mis en oeuvre sur un site de 600 mètres à Ghar El Melh (Bizerte), à proximité d'une zone humide protégée, a annoncé le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE).

Piloté par Dr Meriem Ben Saïd, ce projet de recherche a été présenté la semaine écoulée à l'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), à l'occasion de la Journée nationale de l'eau, dans le cadre de la stratégie nationale de la recherche scientifique et du lancement de nouvelles coopérations dans le domaine de l'eau.

Le site choisi se situe en aval de la station d'épuration d'El Aousja et en amont de la lagune de Ghar El Melh, classée au titre de la convention sur la protection des zones humides, ce qui en fait une zone écologique particulièrement sensible.

La méthode repose sur deux leviers principaux : la végétalisation des berges des canaux, notamment par la plantation de roseaux, et le renforcement des micro-organismes locaux bénéfiques. Cette double action doit permettre d'améliorer la qualité de l'eau et de réduire la pollution.

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Des essais sur le terrain, prévus sur une période de 12 mois, doivent permettre d'évaluer l'efficacité de cette approche en conditions réelles, à travers un suivi scientifique incluant des analyses physico-chimiques et microbiologiques. L'objectif est notamment de mesurer la capacité du procédé à réduire la charge organique, les nutriments et les agents pathogènes.

Le projet est coordonné par le CERTE en collaboration avec plusieurs laboratoires et institutions de recherche nationaux et internationaux, ainsi qu'avec des acteurs locaux : agriculteurs, services du développement agricole et Office National de l'Assainissement (ONAS).

Selon le CERTE, l'intérêt de cette initiative réside dans son faible coût et sa reproductibilité, la solution étant conçue pour s'adapter aux spécificités tunisiennes et méditerranéennes. Un guide scientifique et technique est également prévu, destiné à orienter la gestion et le traitement des canaux d'eaux usées à plus grande échelle.

Le centre a qualifié ce projet d'illustration d'une approche scientifique moderne, fondée sur des solutions écologiques, au service de la protection et de la durabilité des ressources en eau.