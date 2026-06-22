Tunisie: Bac 2026 - Comment Yasmine Yaakoubi a décroché la meilleure moyenne nationale

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'élève Yasmine Yaakoubi, qui a obtenu la meilleure moyenne nationale à la session principale de l'examen du baccalauréat 2026, a été l'une des premières lauréates à bénéficier d'un hommage quelques heures après l'annonce des résultats via le service SMS.

Le ministère de l'éducation avait annoncé que Yasmine Yaakoubi élève au lycée pilote du Kef, a obtenu la meilleure moyenne à l'échelle nationale avec 20.01 sur 20 dans la section mathématiques.

Yaakoubi a souligné, dans une déclaration à la TAP, avoir vécu une période d'attente des résultats comme tous les autres candidats, précisant que sa surprise était immense en voyant sa moyenne dans le sms envoyé samedi soir.

Elle a affirmé avoir relu le SMS plusieurs fois avant de réaliser qu'elle avait obtenu la meilleure moyenne à l'examen du baccalauréat, à l'échelle nationale.

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Dans ce contexte, la société « Tunisie Telecom » a félicité Yasmine Yaakoubi, relevant que « l'initiative de l'opérateur public de rendre hommage à la lauréate nationale à l'examen du baccalauréat 2026, s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité nationale visant à encourager les compétences tunisiennes dans plusieurs domaines ».

Yaakoubi a attribué ce succès aux efforts de toutes les parties qui y ont contribué, soulignant le rôle de ses enseignants, de l'administration de son établissement scolaire et de sa famille dans le soutien et l'encadrement tout au long de l'année scolaire.

Elle a ajouté qu'elle avait eu de bons résultats tout au long de l'année scolaire et que ce parcours a été couronné par l'obtention de la meilleure moyenne nationale au baccalauréat 2026.

Yaakoubi a affirmé que la performance scolaire ne se limite pas aux lycées pilotes, notant que tous les établissements éducatifs sont aptes à réaliser des résultats similaires lorsque les conditions d'apprentissage appropriées sont réunies.

Concernant son parcours universitaire, Yaakoubi a indiqué que les perspectives d'orientation sont multiples avec un intérêt particulier pour les études d'ingénierie, soulignant qu'elle n'a pas encore décidé de son orientation universitaire finale.

A noter que, cet hommage s'inscrit dans le cadre des initiatives organisées régulièrement par l'opérateur « Tunisie Telecom » en faveur des lauréats dans plusieurs domaines dont notamment, l'éducation et le sport, selon cet établissement.

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