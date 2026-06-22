Voici l'exemple type d'une coédition illustrée, parue sous le titre intrigant de «Téta et Babcia : voyage dans les recettes de nos grands-mères». La voix du livre (Livox) et les éditions Déméter se sont associées afin d'inviter leur lectorat à un voyage, en images et en paroles.

L'autrice Miranda Beshara s'est entourée par l'illustratrice Heba Khalifa et par la traductrice Sarah Rolfo pour permettre à cet ouvrage de paraître, en version papier, haute en couleur et en dessins, mais aussi en version audio et arabe, accessible via QR Code. Un code visible sur l'ouvrage et que le lecteur pourra scanner.

Les héroïnes du livre sont lues par Miranda Beshara. Elles surgissent en lettres et en audios : il s'agit de Téta Aïda, Babcia Monica et Téta Afaf et Farah. Au moins trois grands-mères : une Egyptienne, une Syrienne et une Polonaise nous dévoilent des ponts de leurs vies familiales, truffés d'un patrimoine et d'un savoir culinaire passionnant, la cuisine, qui a toujours fait partie intégrante de leur vécu.

Des vies racontées également au fil des pages en photos souvent personnelles et familiales. A travers ce livre, le lecteur fera connaissance avec Farah, 12 ans, qui vit à Paris. L'adolescente, curieuse d'en connaître davantage sur ses racines, partira à la conquête de ses origines, dans au moins trois pays : l'Egypte, la Pologne et la Syrie.

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Elle traverse les souvenirs, les époques, les sensations et les lieux à travers le récit passionnant des grands-mères. Des dames aux vécus infiniment riches, généreuses et dans le partage d'un savoir culinaire unique. Goûts, saveurs et sens se mêlent à la mémoire et aux souvenirs doux de l'enfance. Des sensations qui font écho à un large lectorat avide de nostalgie.

«Téta et Babcia» est la 3e publication des éditions Livox en collaboration avec Déméter. Le titre évoque les appellations familières et courantes qui désignent les grands-mères, comme ici en Egypte Téta, et Babcia en Pologne, l'équivalent de Mima en dialecte tunisien, ou Mami, en français.

La version originale de ce projet, parue en langue arabe, a été éditée en Egypte dans les éditions Al-Balsam en 2019. Avec l'accord de cet éditeur, la publication a, ensuite, vu le jour en France aux éditions Orients et a été déclinée aujourd'hui en version audio en arabe grâce à Livox et Déméter, pour cette version finale, plus fournie, illustrée et hybride.

Il s'agit d'un récit léger et fluide qui transmet le sens de la pluralité des cultures, l'éclectisme des richesses humaines, des origines et des récits de vie familiaux. Des histoires de famille et de filialité singulières, passionnantes, présentées au fil des chapitres. Des histoires de grands-mères qui se dessinent, au gré des déplacements, des voyages et des anecdotes de cuisine, surtout.

«Téta et Babcia» est un livre audio, écrit, illustré et bilingue sur la transmission et le patrimoine. Son point fort, c'est cette ouverture sur le monde, avec un large éventail de découvertes. Tel un livre audio familial, l'ouvrage happe et passionne un lectorat, tous âges confondus. Un livre documentaire que tout le monde peut lire.