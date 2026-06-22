Algérie: Le Premier ministre préside la cérémonie de distinction des lauréats

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, samedi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, la cérémonie de distinction des lauréats de la 20e édition du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs "Ali Maachi", couvrant différentes spécialités littéraires et artistiques, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, de membres du gouvernement et de conseillers auprès du président de la République, a été marquée par la remise des prix aux lauréats dans différentes catégories dont le roman, la poésie et les oeuvres musicales.

Dans la catégorie du roman, le premier prix a été attribué à Kebaili Aïcha, alors que Meziane Nesrine a obtenu la deuxième place et Mazari Bilal la troisième.

Dans la catégorie de la poésie, la première place est revenue à Ilyass Saber, la deuxième à Bendrihem Ahlam et la troisième à Boukhari Amine.

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Concernant la catégorie de l'écriture théâtrale, le premier prix a été attribué à Mokrani Samy, tandis que Gherbi Mouna a obtenu la deuxième place et Ismallah Anouar la troisième.

Dans la catégorie des oeuvres musicales, le premier prix a été attribué à Briki Malek Islam, suivi de Abderrezak Boukraa et de Belkhiri Boujemaa .

Pour les chants et la chorégraphie, Mohamed Mbarek a décroché la première place, tandis qu'Abdelhak Sahraoui et Amine Zerrouk ont obtenu respectivement les deuxième et troisième places.

Pour la catégorie des arts cinématographiques et audiovisuels, Abdessamed Youssefi a obtenu la première place, suivi de Oussama Daas et Imad Saraidi.

Concernant les arts dramatiques, le premier prix est revenu à Ferial Medjadi, suivie de Charaf Belkacem et de Mohamed Briki Chaouche.

Pour les arts plastiques, Siham Adjimi a remporté le premier prix, alors que les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Belkhiri El Bahi Yahia et Azzi Sabrine.

Le président du jury, Slimane Djouadi, a indiqué que cette édition "a vu la participation de 565 créateurs des deux sexes, avec une prédominance du roman par rapport aux autres catégories".