Gabon: Le Président de la République reçoit le Sous-Secrétaire adjoint américain Christian Ehrhardt

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema A reçu ce jour en audience Christian Ehrhard, Sous-Secrétaire adjoint du Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations des Etats-Unis, accompagné d'une délégation américaine.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République gabonaise et les Etats-Unis , marquées par un dialogue constructif et une convergence de vues sur plusieurs enjeux d'intérêt commun.

Les échanges ont principalement porté sur les perspectives de coopération économique entre les deux pays, à la faveur de la réintégration du Gabon au sein de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), décidée par décret du Président américain, Donald Trump. Cette décision ouvre de nouvelles opportunités commerciales et constitue une marque de confiance dans les réformes engagées par les autorités gabonaises.

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Le Chef de l'Etat a également présenté les ambitions de développement du Gabon, notamment à travers la mise en oeuvre de projets structurants tels que le complexe intégré de Kobe-Kobé. Une initiative, porteuse d'emplois et de croissance, suscite un intérêt croissant auprès des partenaires internationaux, dont les Etats-Unis.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage leur partenariat, en explorant de nouvelles opportunités d'investissement et en renforçant la coopération bilatérale dans les secteurs stratégiques contribuant au développement durable et à la prospérité des populations.

Cette audience témoigne de la qualité des relations entre Libreville et Washington ainsi que de la confiance grandissante de la communauté internationale envers la dynamique de transformation engagée par le Gabon.