Afrique du Nord: Maroc-Écosse - Comment le plan de Mohamed Ouahbi a piégé la Tartan Army

Les Lions de l'Atlas n'ont plus besoin de l'effet de surprise pour dicter leur loi. Six jours après avoir fait jeu égal avec le Brésil (1-1), la sélection marocaine a franchi un cap psychologique majeur ce vendredi en s'imposant (0-1) face à l'Écosse. Un score minimaliste qui ne reflète absolument pas l'écart de classe technique entre deux nations situées à des antipodes footballistiques.

Le film du match

Le plan ultra-défensif en 5-4-1 échafaudé par Steve Clarke a volé en éclats après seulement 120 secondes de jeu. Dès l'entame, sur une phase de relance propre des Lions, Brahim Diaz s'extirpe du bloc écossais et distille une merveille de passe en profondeur dans l'intervalle. À la réception, Ismael Saibari fait parler sa puissance et déclenche une demi-volée foudroyante qui vient se loger dans la lucarne opposée d'Angus Gunn. Un but d'une pureté technique exceptionnelle qui récompense le positionnement hybride du néo-Bavarois.

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Assommée, l'Écosse subit de plein fouet les vagues marocaines (65% de possession au premier quart d'heure). À la 11e minute, Saibari combine subtilement avec Azzedine Ounahi, mais sa reprise devant le but manque de conviction. Les Écossais, totalement privés de ballon, ne parviennent jamais à alimenter un Che Adams désespérément esseulé face à la charnière centrale marocaine. A la 39e minute, c'est Bilal El Khannouss qui hérite d'un caviar de Hakimi, mais sa tentative du droit s'envole. L'Écosse ne respire qu'au bout du temps additionnel de la première période grâce à un centre brossé d'Andy Robertson, gâché au second poteau par John McGinn.

Au retour des vestiaires, le scénario s'accélère. À la 51e minute, après un débordement tranchant de Noussair Mazraoui sur le flanc gauche, Saibari coupe magnifiquement au premier poteau : sa déviation, effleurée par Grant Hendry, vient s'écraser sur la barre transversale. Dans la foulée, El Khannouss oblige Gunn à un arrêt réflexe sur sa ligne après un coup de tête décroché sur corner (52e).

Le dernier quart d'heure verra le Maroc gérer son avantage de manière plus positionnelle, quitte à s'exposer à d'inutiles frissons. L'entrée du virevoltant Ben Doak a apporté enfin de la verticalité à la Tartan Army. Mais face aux assauts désordonnés des coéquipiers de Scott McTominay, la ligne défensive marocaine est restée solide. Yassine Bounou, impeccable dans ses sorties aériennes et face à Doak (74e), a parfaitement sécurisé ce précieux clean-sheet jusqu'au coup de sifflet final d'Ilgiz Tantashev.

Le prisme tactique

1. La gestion du tempo

Face au 5-4-1 ultra-compact de Steve Clarke, la clé résidait dans la capacité à faire courir le bloc adverse pour ouvrir des décalages intérieurs. Le jeune Ayyoub Bouaddi a dicté le rythme avec la maturité d'un vétéran. Positionné en pointe basse, il a servi de soupape de sécurité constante, colmatant les rares brèches de transition écossaises par des replis défensifs cruciaux (notamment à la 41e sur Christie).

À ses côtés, Neil El Aynaoui a livré une masterclass de volume et de projection (Box-to-Box). Son abattage athlétique a permis d'éteindre l'impact physique de Lewis Ferguson et Scott McTominay dans la zone de vérité. C'est cette supériorité numérique et technique centrale qui a privé l'Écosse de sa force principale : la conquête des deuxièmes ballons.

2. La désorganisation de la ligne de 5

Steve Clarke l'avait confessé en conférence d'avant-match : le profil d'Ismael Saibari l'inquiétait. L'analyse s'est avérée prémonitoire. En décrochant systématiquement entre la ligne médiane et la ligne défensive britannique, Saibari a totalement perturbé le plan de marquage de Grant Hendry et Jack Hendry.

Chaque décrochage de l'attaquant marocain aspirait un axial écossais, libérant des couloirs de pénétration pour Brahim Diaz et Bilal El Khannouss dans les demi-espaces. La variété des circuits courts combinée aux dédoublements constants d'Achraf Hakimi a forcé Andy Robertson à commettre des fautes tactiques grossières, récoltant un carton jaune synonyme de suspension contre le Brésil.

3. Solidité structurelle et rigueur sur les transitions

Si le Maroc a pêché par excès d'altruisme ou par maladresse dans le dernier geste (comme le choix individuel de Diaz à la 78e sur un 2 contre 1 flagrant), l'équilibre global de l'équipe est resté remarquable. Le bloc médian-haut instauré par Ouahbi a neutralisé le jeu vertical écossais.

Lorsque l'Écosse a tenté d'abuser de longs ballons et de centres en fin de match, la charnière centrale a répondu présent de façon magistrale. Chadi Riad a été impérial dans la lecture des trajectoires axiales, signant deux interventions salvatrices dans le temps additionnel face à McTominay et sur un ultime coup de casque écossais (90+6e).

L'analyse des statistiques

L'analyse visuelle du match est implacable, et les chiffres officiels viennent corroborer cette démonstration de force tactique :

Le différentiel du volume de passes (671 contre 455) illustre parfaitement le monopole marocain sur le jeu de position. Les Lions ont confisqué le cuir, forçant l'Écosse à défendre en glissant latéralement, ce qui explique pourquoi les Britanniques affichent un total de duels gagnés supérieur (37 contre 33), reflet de leur nature d'équipe de combat soumise à une grosse pression défensive.

La statistique la plus édifiante reste le 0 tir cadré pour l'Écosse. Malgré une poussée désespérée dans les dix dernières minutes, l'animation offensive de Steve Clarke a été totalement stérile, bien contenue par l'organisation hermétique marocaine.

🌟Les Tops

Ismael Saibari (8/10) : Un poison permanent. Son bijou à la 2e minute valide son immense potentiel. Ses déplacements intelligents ont désossé l'arrière-garde écossaise. Remplacé sous une ovation par Rahimi (84e).

Neil El Aynaoui (7.6/10) :

Un volume de jeu impressionna-nt au milieu de terrain. Il a gratté des ballons essentiels, s'interposant physiquement face aux milieux de Premier League. Précis dans ses transmissions, il a parfaitement fluidifié les transitions.

Chadi Riad (7.2/10) : Match d'une propreté remarquable. Il a totalement éteint Che Adams. Ses interventions dans les airs et ses tacles glissés en toute fin de match ont évité aux siens toute mauvaise surprise de dernière minute.

📉Les manques de réalisme

Brahim Diaz (7.7/10) : Certes, il est le passeur décisif inspiré sur le but de Saibari et ses dribbles ont régalé le public du Gillette Stadium. Cependant, le Madrilène a cruellement manqué d'efficacité et de lucidité collective dans la zone de vérité, à l'image de ce contre royal gâché à la 78e minute.

Bilal El Khannouss (7.1/10) : Actif et toujours disponible entre les lignes, il a malheureusement manqué de réalisme face au but. Ses deux grosses opportunités manquées (39e et 52e) auraient dû permettre au Maroc de s'offrir une fin de match bien plus sereine.