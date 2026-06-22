Maroc: Mawazine - Majid Al Muhandis salue un public marocain fin connaisseur et déterminant dans son parcours

La star irakienne Majid Al Muhandis a exprimé, vendredi à Rabat, sa gratitude envers le public marocain pour son soutien déterminant depuis le début de son parcours artistique, saluant son authenticité et sa manière d'intéragir avec les différentes couleurs musicales.

Le « Prince » de la chanson arabe a exprimé, lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre de la 21ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, sa fierté de prendre part à un événement considéré comme l'un des plus grands festivals au monde « en termes d'organisation et de nombre stars ».

Il a également salué le goût artistique raffiné de son public, qu'il a pu constater à plusieurs reprises, notamment lors de ses précédentes participations à Mawazine, ainsi que lors de son passage en tant qu'invité au Festival international d'Ifrane.

Concernant le concert qu'il animera, samedi sur la scène Nahda, l'artiste à la voix chaleureuse a promis à son public un programme riche de ses plus célèbres chansons romantiques, affirmant sa disposition à répondre aux requêtes de l'audience en matière de choix musicaux.

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Il s'agit de la troisième participation de l'interprète de « Yhizak Al Shooq » au Festival Mawazine, dont l'édition actuelle se tient du 19 au 27 juin courant. Il avait rencontré en 2010 le public du festival pour la première fois, avant de renouveler les retrouvailles avec ses fans en 2017.

Majid Al Muhandis a lancé sa première chanson en 1991 sous le titre « Al Mouchkila », avant de sortir son premier album « Mo Bas Hobak » en 2000, marquant le point de départ de plus de 10 albums successifs, dont les plus notables sont « Waheshni Moot » en 2005, « Ezkoreny » en 2009 et « El Denya Dawaarah » en 2018.

Tout au long de sa carrière, Al Muhandis s'est distingué par la présentation de styles musicaux fusionnant la pop et la musique arabe moderne, sans pour autant se départir de l'authenticité de la mélodie du Golfe.

Ce parcours lui a valu le surnom de « Chanteur des amoureux » et lui a permis de remporter des prix prestigieux, à l'instar du « Joy Award » de la meilleure chanson en 2025 pour son titre « Al Jaw », et du « Murex d'Or » en 2010.