Madagascar: Pédopornographie - La police recherche un couple

Hier, la Police nationale a diffusé un avis de recherche concernant une femme, son époux et leurs deux fils, soupçonnés de faits de pédopornographie.

La Police nationale est actuellement à la recherche d'un couple et de leurs deux fils, soupçonnés d'être impliqués dans la production et la diffusion de vidéos pédopornographiques sur Internet.

Selon les informations recueillies, ces quatre individus auraient réalisé des enregistrements à caractère sexuel impliquant des enfants, qu'ils mettaient ensuite en vente en ligne. Les signalements proviennent principalement de l'étranger, notamment des États-Unis, et ont conduit la police malgache à ouvrir une enquête.

Les suspects ont été identifiés comme suit : le père, Galtien Resento, né le 9 janvier 1968 à Tsiloakarivo, âgé de 58 ans ; la mère, Fanjara, née vers 1983 à Mampanarivo, âgée de 43 ans ; leurs fils, Bien Venue Resento, né le 12 février 2004 à Mampanarivo, âgé de 22 ans, et Charles Resento, né le 2 juin 2000 à Ambahikily, âgé de 26 ans. Ils auraient été aperçus pour la dernière fois à Tanandava Station, dans le district de Morombe, région Atsimo Andrefana.

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Filles mineures

D'après les investigations, ces personnes auraient commencé leurs activités en 2023, mais c'est en 2026 que leur production se serait intensifiée. Les filles mineures exploitées dans ces vidéos étaient rémunérées au minimum à hauteur de 40 000 ariary par jour. Les contenus n'étaient pas commercialisés sur des plateformes locales, mais diffusés à l'étranger, ce qui a déclenché les signalements internationaux.

Informés, les fins limiers de la cybercriminalité ont mené des recherches et se sont rendus à l'adresse connue des suspects, mais ceux-ci avaient déjà mis la clé sous la porte et quitté les lieux.

Le Service central de lutte contre la cybercriminalité et le commissariat de Sécurité publique de Morombe poursuivent actuellement les recherches. La police invite toute personne disposant d'informations sur ces individus à se rapprocher du poste de police le plus proche ou à contacter directement les numéros suivants : 034 05 703 76 pour la cybercriminalité, 034 02 330 16 ou 032 02 330 16 pour le commissariat de Morombe. Les autorités garantissent la confidentialité des témoignages.

Les recherches se poursuivent afin de localiser et d'interpeller cette famille.