Madagascar: Andraharo - Une collision entre trois scooters fait deux morts

20 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Deux jeunes hommes ont perdu la vie dans un grave accident de la circulation survenu à Andraharo, vers 1 heure du matin, hier. Leurs dépouilles étaient allongés sur les tables mortuaires d'un hôpital à Anosy.

Le drame a impliqué trois scooters. Un Kymco G6 marron circulait d'Ankazomanga vers Ambohimanarina lorsqu'il est entré en collision avec deux autres deux-roues, un Kymco G5 gris et un Kymco GP noir, dont les conducteurs se livraient à une course-poursuite depuis Ambohimanarina.

Le choc a été fatal au conducteur du G5, qui transportait un passager. Il est mort sur le coup. Il était un habitant du quartier, connu des jeunes amateurs de randonnée à moto. Il faisait partie d'un club de passionnés de scooters.

Les blessés ont été évacués vers l'hôpital HJRA, mais l'un d'eux a succombé peu après son admission aux urgences. Le corps du premier a été transporté par le véhicule du BMH. Le second, décédé après des soins infructueux, a ensuite rejoint la morgue.

Au lever du jour, la chaussée portait encore les traces du drame, avec des flaques de sang et des débris de carénage éparpillés.

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