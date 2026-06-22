Madagascar: Andraharo - Une collision entre trois scooters fait deux morts

Deux jeunes hommes ont perdu la vie dans un grave accident de la circulation survenu à Andraharo, vers 1 heure du matin, hier. Leurs dépouilles étaient allongés sur les tables mortuaires d'un hôpital à Anosy.

Le drame a impliqué trois scooters. Un Kymco G6 marron circulait d'Ankazomanga vers Ambohimanarina lorsqu'il est entré en collision avec deux autres deux-roues, un Kymco G5 gris et un Kymco GP noir, dont les conducteurs se livraient à une course-poursuite depuis Ambohimanarina.

Le choc a été fatal au conducteur du G5, qui transportait un passager. Il est mort sur le coup. Il était un habitant du quartier, connu des jeunes amateurs de randonnée à moto. Il faisait partie d'un club de passionnés de scooters.

Les blessés ont été évacués vers l'hôpital HJRA, mais l'un d'eux a succombé peu après son admission aux urgences. Le corps du premier a été transporté par le véhicule du BMH. Le second, décédé après des soins infructueux, a ensuite rejoint la morgue.

Au lever du jour, la chaussée portait encore les traces du drame, avec des flaques de sang et des débris de carénage éparpillés.