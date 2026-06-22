Madagascar: Infrastructure - Un nouveau centre digital au service des étudiants

L'université franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique avec l'inauguration officielle d'un Orange Digital Center, un espace moderne destiné à accompagner les étudiants, les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets dans le développement de leurs compétences digitales.

Le bâtiment, connu depuis sous le nom de Bibliothèque universitaire, a connu une transformation complète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il abrite désormais le nouveau centre numérique, donnant ainsi une nouvelle vocation à cet espace universitaire emblématique.

Gratuit et accessible à tous, le centre propose des formations aux compétences numériques, met à disposition des outils de fabrication numérique et offre un accompagnement entrepreneurial. Il vise ainsi à créer un environnement collaboratif où les jeunes peuvent apprendre, concevoir, tester leurs idées et développer leur esprit d'entreprendre.

L'inauguration de ce centre, implanté au coeur du campus universitaire, s'inscrit dans la continuité de la convention stratégique récemment signée entre Orange Madagascar et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui vise à accélérer la transformation numérique de l'enseignement supérieur et à renforcer les opportunités offertes aux étudiants et aux jeunes à travers le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a été conçu pour être au plus près des ambitions, des projets et des aspirations des étudiants et des jeunes de la région Diana. Plus qu'un espace de formation, il constitue un véritable lieu d'apprentissage et d'expérimentation, de création et d'innovation.

Également, Orange Digital Center offre un accès à des formations aux compétences numériques, à des outils de fabrication numérique, à un accompagnement entrepreneurial ainsi qu'à un environnement collaboratif favorisant la créativité et l'esprit d'entreprendre.