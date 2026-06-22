Afrique du Nord: La France salue la coopération « extrêmement riche » et « structurée » avec le Maroc en matière migratoire

La France a salué, vendredi, la coopération «extrêmement riche» et «structurée » avec le Maroc en matière migratoire.

«Entre le Maroc et la France nous avons une relation en matière migratoire extrêmement riche et structurée », s'est félicité Frédéric Joram, directeur de l'immigration au ministère français de l'Intérieur, dans une déclaration à la MAP en marge du séminaire biannuel des Consuls généraux organisé par l'Ambassade du Royaume à Paris en présence de hauts responsables des ministères de l'Intérieur et des Affaires Etrangères des deux pays.

«Je suis venu intervenir devant les 17 consuls du Royaume. C'est l'occasion d'illustrer par des cas très concrets l'importance de la relation entre les autorités consulaires marocaines en France et les autorités administratives françaises, notamment les préfets qui sont les acteurs au coeur de cette relation bilatérale en matière migratoire», a affirmé M. Joram.

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«Nous avons évoqué l'ensemble des sujets qui font cette relation migratoire entre nos deux pays, à la fois l'immigration légale de professionnels, d'étudiants. Il y a de plus en plus d'étudiants marocains en France, dans nos plus grandes écoles notamment. Mais également la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est aussi un sujet de la relation entre les consuls généraux et les préfets », a-t-il ajouté.

Organisé par l'Ambassade du Royaume à Paris, le séminaire biannuel des consuls généraux du Maroc en France a mis en avant la place centrale qu'occupent les consulats du Royaume dans la coopération franco-marocaine en matière de migration.

Ce séminaire a réuni les 17 consuls généraux du Maroc en poste sur le territoire français, en présence du Directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Kadmiri, de l'ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitaïl et de plusieurs hauts responsables français.