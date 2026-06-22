Burkina Faso: Un éminent journaliste toujours porté disparu deux ans plus tard

communiqué de presse

Nairobi — Les autorités devraient immédiatement libérer Atiana Serge Oulon

Les autorités du Burkina Faso devraient d'urgence fournir des informations sur la disparition forcée du journaliste Atiana Serge Oulon, commise par les forces de sécurité de l'État il y a deux ans, et le libérer immédiatement, ont conjointement déclaré aujourd'hui Amnesty International, Human Rights Watch, l'Observatoire Kisal, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains - un partenariat entre la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) - et Reporters sans frontières (RSF).

Le 24 juin 2024, des hommes armés se présentant comme des agents du renseignement ont enlevé Atiana Serge Oulon, âgé de 40 ans, directeur du journal L'Événement, à son domicile à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. En juillet 2024, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reconnu qu'un journaliste avait été arrêté pour avoir prétendument répandu de fausses informations, référence manifeste à Atiana Serge Oulon. Le gouvernement a confirmé plus tard qu'Atiana Serge Oulon et d'autres journalistes avaient été enrôlés dans les forces armées. Cependant, en mai 2026, une enquête exclusive de RSF a révélé que les forces de sécurité, y compris de hauts responsables proches du président Traoré, ont secrètement détenu et torturé Atiana Serge Oulon dans des maisons privées transformées en prisons non officielles à Ouagadougou.

« Atiana Serge Oulon a été spécifiquement ciblé par le régime en raison de son travail journalistique et a été soumis à différents types d'abus et détenu sans aucun contact avec un avocat ou des membres de sa famille », a déclaré Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF. « La famille et les amis d'Atiana Serge Oulon sont en droit de savoir ce qui lui est arrivé et d'obtenir justice. »

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Atiana Serge Oulon, journaliste d'investigation connu pour avoir dénoncé la corruption au sein des forces de sécurité, avait depuis longtemps alerté sur un détournement présumé de fonds publics. Dans une investigation datant de décembre 2022, il a allégué qu'un « capitaine [de l'armée] de la région du Centre-Nord » avait détourné 400 millions de francs CFA (environ 660 000 USD) destinés aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des auxiliaires civils appuyant l'armée. Le grade et la région de déploiement du « capitaine » correspondaient au profil du président Traoré. Quelques jours avant l'enlèvement d'Atiana Serge Oulon, les autorités ont suspendu le journal L'Événement après qu'il a réitéré les allégations de corruption.

RSF a indiqué que les forces de sécurité ont détenu Atiana Serge Oulon, ainsi que d'autres civils, dans au moins deux villas situées en face de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, les ont sévèrement battus et les ont privés de nourriture.

Depuis leur prise de pouvoir en septembre 2022, les autorités militaires du Burkina Faso ont fortement réduit l'espace civique, ciblant les médias indépendants, l'opposition politique et la société civile. Elles ont utilisé une loi d'urgence radicale de 2023, introduite pour soutenir les efforts de contre-insurrection et réprimer la dissidence, y compris par la conscription illégale et motivée par des raisons politiques de journalistes, d'activistes de la société civile, de figures de l'opposition et de membres du système judiciaire.

« Plusieurs dizaines de détracteurs du gouvernement ont été illégalement enrôlés et déployés dans des zones de combat sans entraînement adéquat », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Cette pratique cruelle semble destinée à faire pression sur les détracteurs afin qu'ils se soumettent par la peur et la coercition. »

Les gouvernements peuvent conscrire des civils pour la défense nationale, toutefois les normes internationales exigent que le recrutement soit effectué dans le cadre d'un processus légal qui prévoit un préavis clair, des garanties de procédure régulière et la possibilité de contester la décision.

Entre juillet et octobre 2025, au moins sept journalistes et trois activistes précédemment enrôlés ont été libérés, tandis que Moussa Sareba, journaliste travaillant pour le média en ligne Fil Infos, qui a fait l'objet d'une disparition forcée en août 2025, est toujours porté disparu. D'autres sont toujours derrière les barreaux pour des chefs d'inculpation motivés par des raisons politiques, notamment Guy Hervé Kam, éminent avocat et membre fondateur du groupe de la société civile Balai Citoyen.

D'après de nombreux reportages et rapports de médias internationaux et d'organisations de défense des droits humains, les forces de sécurité ont transformé des dizaines de villas à Ouaga 2000, un quartier de Ouagadougou, ainsi que d'autres propriétés à la périphérie de la capitale, en lieux de détention non officiels où elles ont détenu secrètement et illégalement des centaines de personnes, y compris des détracteurs du gouvernement, des opposants politiques et d'autres personnes perçues comme des ennemis des autorités. D'anciens détenus ont décrit avoir été enfermés au secret dans ces prisons de fortune et avoir été soumis à des actes de torture et à d'autres formes de mauvais traitements.

« Des personnes sont détenues dans des prisons non officielles sans accès à des avocats, aux membres de leur famille ni à une assistance médicale », a déclaré Marceau Sivieude, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. « Parmi ceux qui ont finalement été libérés, beaucoup n'ont jamais été présentés à un juge ni inculpés officiellement et, par la suite, ils ont été empêchés de quitter le pays. »

Le Burkina Faso est un État partie à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Aux termes du droit international, une disparition forcée survient lorsque les autorités étatiques ou leurs agents détiennent une personne puis refusent de reconnaître ou de divulguer son sort ou le lieu où elle se trouve, la plaçant hors de protection de la loi. Les personnes victimes de disparitions forcées courent un risque accru d'être soumises à des actes de torture, à d'autres mauvais traitements et à des exécutions extrajudiciaires.

« Les autorités du Burkina Faso devraient libérer immédiatement et sans condition Atiana Serge Oulon et toutes les personnes détenues arbitrairement et enrôlées illégalement », a déclaré Drissa Traoré, Secrétaire général de la FIDH. « Elles devraient mettre fin à l'utilisation illégale de la conscription pour faire taire les journalistes et autres détracteurs des autorités militaires. »

Les autorités ont expulsé des journalistes étrangers et ont suspendu et interdit de nombreux médias et organisations nationaux et internationaux, invoquant souvent de vagues raisons administratives ou réagissant à des reportages ou rapports critiques.

La répression des médias indépendants par le gouvernement lui a permis d'exercer un contrôle beaucoup plus important sur le discours public tout en étendant la portée de la propagande et de la désinformation alignées sur l'État. Des réseaux d'activistes pro-gouvernementaux - y compris des groupes coordonnés connus sous le nom de bataillons d'intervention rapide de la communication chargés d'influencer l'opinion publique sur les médias sociaux - amplifient les messages du gouvernement, promeuvent le soutien au président Traoré, harcèlent les détracteurs et les défenseurs des droits humains, et attisent souvent la haine et la violence contre les minorités.

Les autorités militaires ont également réprimé les syndicats. En mai 2026, le ministre de l'Administration territoriale a suspendu le principal syndicat étudiant du pays, l'Union générale des étudiants burkinabè (UGEB), pendant trois mois, invoquant des faits d'« apologie du terrorisme ». Le décret n'a fourni aucune explication à la suspension, mais la mesure semble liée aux critiques du syndicat à l'égard du bilan du gouvernement en matière de sécurité près de quatre ans après sa prise de pouvoir.

« Alors que les autorités restreignent la liberté de la presse, les discours pro-gouvernementaux occupent de plus en plus l'espace médiatique », a déclaré Binta Sidibé Gascon, présidente de l'Observatoire Kisal. « Les autorités et les activistes pro-armée sur les réseaux sociaux ont contribué à attiser les tensions ethniques, notamment par une rhétorique qui assimile à tort l'ensemble de la communauté peule à des groupes armés islamistes, incitant ainsi à la stigmatisation et à l'hostilité. »