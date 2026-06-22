Afrique: Japon-Tunisie - Les supporters japonais nettoient le stade de Monterrey après le match

Les supporters japonais ont célébré la victoire éclatante de leur sélection (4-0) contre la Tunisie, dimanche, lors du 1000e match de l'histoire de la Coupe du monde de football, en restant dans les tribunes du stade de Monterrey pour ramasser les déchets laissés après la rencontre.

Ce comportement, connu au Japon sous le nom de « Gomi Hiroi », reflète le sens aigu des responsabilités envers les espaces publics profondément ancré dans la culture japonaise. Penché pour ramasser des gobelets et autres détritus autour de son siège, Ken Okawa, un supporter de 30 ans, a expliqué être heureux de perpétuer cette tradition à l'occasion de son tout premier match de Coupe du monde. « Nous sommes des invités au Mexique et nous avons été merveilleusement accueillis. C'est ma manière d'exprimer ma gratitude », a-t-il déclaré.

Cette habitude est inculquée dès le plus jeune âge au Japon, où les élèves apprennent à nettoyer eux-mêmes leurs salles de classe. Miko Takia, une supportrice de 41 ans, estime que cette pratique fait désormais partie intégrante de sa personnalité. « Cela fait naturellement partie de notre culture. Nous le faisons afin de laisser les lieux propres pour que les personnes suivantes puissent les utiliser dans les meilleures conditions », a-t-elle affirmé. Depuis le début du Mondial, les images de supporters japonais nettoyant les stades après les matches de leur équipe ont largement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Avant la rencontre entre le Japon et la Tunisie, les médias locaux ont rapporté que Samuel García, gouverneur de l'État mexicain de Nuevo León, avait décidé de distribuer 20 000 sacs-poubelle dans le stade, ainsi qu'au village des supporters et dans plusieurs sites touristiques, en réponse aux demandes des supporters japonais. Si cette attitude continue de susciter l'admiration à travers le monde, de nombreux supporters japonais assurent qu'il s'agit simplement d'un comportement normal dans leur pays.

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« Au Japon, cela va de soi », a résumé Ichiro Oyo, 27 ans. Pour Ryo Matsuoka, 32 ans, voir cette facette de la culture japonaise mise en lumière sur la scène internationale est une véritable source de fierté. « Montrer ce comportement dans un stade où des personnes du monde entier nous regardent est quelque chose dont nous pouvons être très fiers », a-t-il conclu.