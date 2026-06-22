Tunisie: Championnats arabes U23 et U16 - Mariem Ouerghi et Adem Sellimi médaillés d'argent et de bronze

La Tunisienne Mariem Ouerghi a remporté, dimanche matin, la médaille d'argent du 3000 m marche dans la catégorie U16, à l'occasion de la deuxième journée des championnats arabes d'athlétisme U23 et U16, organisés du 20 au 24 juin à Ismaïlya, en Egypte.

Ouerghi a parcouru la distance en 15:37.47, terminant deuxième derrière l'Egyptienne Basmala Maher Ahmed (15:11.46) et devançant l'autre égyptienne Saja Fahd Mustapha (15:49.97). De son côté, Adem Sellimi a décroché la médaille de bronze de la même spécialité chez les garçons, en réalisant un temps de 15:58.90. Les médailles d'or et d'argent sont revenues aux Egyptiens Ahmed Cherif Anis (12:23.22) et Moataz Mohamed Rabii (14:37.07).

Grâce à ces médailles, le bilan de la Tunisie s'élève à 6 médailles (1 or, 2 argent et 3 bronze). Lors de la première journée des championnats, Imène Essaï s'ést adjugé l'or du 10000 m marche (U23 filles) en 49:05.7, assurant les minima de qualification pour les Mondiaux d'athlétisme. Pour sa part, Mohamed Khalil Ftouhi a remporté l'argent du saut en longueur (U23 garçons) avec un bond de 7,58 m, qui lui assure également le minima requis pour les Mondiaux juniors prévus en août prochain à Eugene, aux Etats-Unis.

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Nada Trabelsi et Maya Zeineb ont, quant à elles, obtenu le bronze du 1500 m et du saut à la perche (U16). Pour rappel, la Tunisie est représentée par 27 athlètes au total (15 filles et 12 garçons) : 12 athlètes en lice pour les 3es championnats arabes U23 et 15 athlètes disputant les 1ers championnats U16. Les deux compétitions enregistrent la participation de 14 pays : Tunisie, Egypte, Koweït, Bahreïn, Yémen, Oman, Syrie, Arabie Saoudite, Liban, Irak, Algérie, Libye, Djibouti et Maroc.