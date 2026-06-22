Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - Le ministre de la Santé exige une gestion transparente des financements

En séjour à Bunia (Ituri), le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Famba, a appelé jeudi 18 juin, l'ensemble des partenaires impliqués dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola à renforcer la transparence dans la gestion des financements et à transmettre régulièrement leurs rapports à la coordination nationale.

Le docteur Samuel Roger Famba a insisté sur la nécessité d'un meilleur suivi des fonds et des activités menées sur le terrain, afin de garantir une redevabilité effective envers les institutions et les populations concernées.

Lors d'un point de presse conjoint tenu jeudi avec ses homologues de la Communication et des Affaires humanitaires, Samuel Roger Famba a dénoncé le manque de visibilité sur certains financements et la dispersion des interventions :

« Il ne faut pas qu'on entende, comme tout le monde, des millions, des millions et des millions. Et puis qu'on nous pose la question par les députés, par tout le monde, mais que nous-mêmes nous disions : ces millions sont où ? »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé la nécessité d'un cadre unique de coordination : « C'est un plan, un budget, une équipe, pour que nous sachions qui a fait quoi exactement. »

Un précédent évoqué

Le ministre a également fait référence à la riposte contre Ebola en 2018, évoquant des dépenses estimées à 1,2 milliard de dollars.

« Au début les gens ne croyaient pas. Jusqu'à ce que la Banque mondiale fasse une étude et prouve qu'on a réellement dépensé 1,2 milliards », a-t-il poursuivi.

Il a déploré l'absence de traces visibles de certaines interventions sur le terrain, soulignant un déficit de traçabilité des actions menées.

Selon lui, le ministère de la Santé a déjà reçu certains appuis financiers, notamment 1 million de dollars de l'État congolais et 2 millions de dollars de l'Africa CDC. D'autres engagements, dont un financement annoncé de 30 millions, sont toujours attendus.

Cette rencontre a réuni des représentants d'une dizaine d'agences des Nations unies ainsi que plusieurs organisations nationales et internationales impliquées dans la lutte contre Ebola.