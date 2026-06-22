Congo-Kinshasa: La reprise des combats Wazalendo-M23 à Masisi inquiète à la veille de l'Examen d'État

De violents affrontements opposent depuis deux jours les rebelles de l'AFC-M23 à une coalition de groupes Wazalendo dans le village de Muhahirwa, situé dans le groupement Kibabi 1, territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Cette nouvelle flambée de violence intervient à quelques jours du début de l'Examen d'État 2025-2026, a indiqué samedi 19 juin 2026 la société civile locale, exprimant ses vives inquiétudes.

Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis jeudi dernier dans la zone comprise entre Bibatama et Kasenyi, non loin de Rubaya, en chefferie des Bahunde, en territoire de Maisisi, au Nord-Kivu. Les affrontements ont repris après plusieurs jours d'accalmie.

La situation a provoqué de nouveaux déplacements de la population. Plusieurs habitants ont quitté leurs villages pour se mettre à l'abri des combats, tandis que l'insécurité continue de perturber les activités quotidiennes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les candidats à l'Examen d'État exposés aux risques

La société civile du secteur de Katoyi s'inquiète particulièrement du sort des élèves finalistes du secondaire dont les épreuves de l'Examen d'État doivent débuter le lundi 22 juin.

Selon le chef de la sous-division Masisi 4, les centres d'examen Luke 1 et Luke 2, initialement installés dans le groupement Nyamaboko, ont été délocalisés il y a plus d'une semaine vers Kinigi et Rubaya en raison de l'insécurité.

Cependant, pour rejoindre ces centres, les candidats doivent traverser le groupement Kibabi, actuellement affecté par les affrontements entre les belligérants.

Appel à une nouvelle relocalisation des centres

Face à cette situation, la société civile estime que les élèves sont exposés à d'importants risques sécuritaires. Elle appelle les autorités éducatives à relocaliser les centres d'examen vers Biriko et Ntoto, dans le territoire voisin de Walikale, où la situation sécuritaire est jugée relativement stable.

Les acteurs locaux craignent que la poursuite des combats ne compromette la participation de nombreux candidats aux épreuves nationales, pourtant déterminantes pour leur parcours scolaire.