Congo-Brazzaville: Exécutif - Le Programme d'action du gouvernement sera présenté le 22 juin

20 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

« À son entrée en fonction, le Premier ministre présente devant l'Assemblée le Programme d'action du gouvernement. La présentation ne donne lieu ni à un débat, ni à un vote », dispose l'article 103 de la Constitution du 15 octobre 2015.

C'est à cet exercice que va s'atteler le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le 22 juin à Brazzaville, devant la chambre basse du Parlement. Ce Programme d'action du gouvernement est la feuille de route qui matérialise le projet de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, intitulé « Accélérons la marche vers le développement » pour le quinquennat 2026-2031. Souvent assorti d'un calendrier d'exécution et d'indicateurs de performances, le programme définit les actions à réaliser, les secteurs prioritaires, les ressources budgétaires nécessaires.

Le 22 juin, le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, ne sera pas à son premier exercice du genre devant l'Assemblée nationale. Le 21 juin 2021, il avait passé, en effet, cette épreuve après sa nomination, le 12 mai de la même année. Premier ministre de 2021 à 2026, il avait articulé ce quinquennat-là autour de douze batailles. Pour celui qui vient de commencer, l'opinion retient son souffle pour découvrir, lundi, les priorités de l'action gouvernementale.

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