Burkina Faso: GALIAN 2026 - La Présidence du Faso octroie cinq prix

La Présidence du Faso a décerné le vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou, cinq prix spéciaux aux journalistes qui se sont illustrés dans la production d'articles sur les Initiatives présidentielles au cours de la nuit des Galian, le concours qui récompense les meilleures oeuvres journalistiques.

Les lauréats ont reçu leurs récompenses des mains du Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, Camarade Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH.

Il s'agit de :

-Frédéric TENSABA de la RTB radio Bobo, dans la catégorie radiodiffusion sonore, avec son oeuvre « Production du blé au Burkina Faso. Vers l'autosuffisance à l'horizon 2030 » ;

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-Karim BIKIENGA de la RTB télé, en Radiodiffusion télévisuelle avec son oeuvre « Culture du blé au Burkina Faso : une relance a succès » ;

-Abdel Aziz NABALOUM des Éditions Sidwaya dans la catégorie presse écrite pour son article « Développement durable : Initiative Faso Mêbo : les soldats sont au front et nous ici » ;

-Serge Ika KI du média Lefaso.net, en presse en ligne pour son reportage, « Burkina infrastructures : immersion au coeur du chantier citoyen Faso Mêbo » ;

-Ahmed Kam OUEDRAOGO de la radio Savane FM/Bobo, dans la catégorie langues nationales avec sa production, « Les avantages/bienfaits des innovations technologiques agricoles » en langue nationale dioula.

À travers ces reconnaissances, la Présidence du Faso marque son accompagnement des médias pour leur apport au développement au Burkina Faso.

Direction de la communication de la Présidence du Faso