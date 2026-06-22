Gabon: Lambaréné - Le ministre Kessany accélère la mise en oeuvre des projets prioritaires présidentiels de formation de 200 jeunes entrepreneurs

Après les étapes de Makokou, Tchibanga et Mouila, la caravane nationale de formation de 200 jeunes entrepreneurs a marqué une nouvelle étape dans la province du Moyen-Ogooué, traduisant ainsi la volonté du Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative, Paul Ulrich Kessany Zategwa, de faire de l'autonomisation des jeunes une priorité nationale conformément aux orientations du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

À son arrivée à Lambaréné, la délégation ministérielle, conduite par le Directeur Général de la Jeunesse et des Activités Socio-Éducatives, Breginève Mimbila, accompagnée du *Conseiller Technique du Ministre chargé des questions de Jeunesse et de Vie Associative, Emmanuel Ombana, ainsi que de plusieurs cadres du Ministère, a effectué une série de visites de courtoisie et de présentation de civilités auprès des autorités administratives et locales.

La délégation a ainsi été reçue par Madame le Secrétaire Général du Gouvernorat représentant Monsieur le Gouverneur du Moyen-Ogooué, puis par Monsieur le Maire de la Commune de Lambaréné, ainsi que par plusieurs responsables administratifs et techniques de la province. Ces échanges ont permis de présenter les objectifs de la mission et de recueillir les orientations des autorités locales sur les priorités en matière d'emploi, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat des jeunes.

Organisée du 17 au 25 juin 2025 dans les locaux du Pôle National de Promotion de l'Emploi (PNPE), cette session de formation vise à renforcer les capacités de 100 jeunes bénéficiaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, du montage de projets, de la gestion d'entreprise et de l'identification des opportunités économiques locales.

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Cette initiative porte une dimension particulière, car elle reflète également le parcours personnel du Ministre Paul Ulrich Kessany Zategwa. Bien avant d'intégrer le Gouvernement, celui-ci s'est illustré dans le monde économique en développant, dès son jeune âge, plusieurs activités génératrices de revenus (AGR) avant d'évoluer vers l'entrepreneuriat structuré. Aujourd'hui encore, cette expérience constitue le socle de sa vision en faveur de l'autonomisation économique des jeunes.

Pour le Ministre Paul Ulrich Kessany Zategwa, la jeunesse gabonaise doit être préparée à saisir les opportunités offertes par les secteurs prioritaires du *Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche, les mines, le numérique, le BTP, l'écotourisme et les industries culturelles et créatives.

Prenant la parole lors du lancement des travaux, le *Directeur Général de la Jeunesse et des Activités Socio-Éducatives, Breginève Mimbila,* a rappelé que cette caravane s'inscrit dans la vision du *Président de la République Gabonaise, de l'État, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema et dans les orientations du Ministre.* Selon lui, « le Ministre Paul Ulrich Kessany Zategwa est convaincu que chaque jeune doit pouvoir transformer une idée en activité économique viable. Son propre parcours entrepreneurial constitue aujourd'hui un modèle d'inspiration et de persévérance pour la jeunesse gabonaise ».

Pour sa part, le *Conseiller Technique du Ministre en charge de la Jeunesse et de la Vie Associative, Emmanuel Ombana,* a souligné que cette mission ne se limite pas à la formation. « Nous sommes également venus écouter les jeunes, comprendre leurs préoccupations, identifier les opportunités locales et renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et la jeunesse. Le Ministre attache une importance particulière à cette proximité avec les populations », a-t-il déclaré.

Les travaux ont également bénéficié de l'expertise et des contributions de plusieurs administrations partenaires, notamment la Direction Provinciale de la Pêche, la Direction Provinciale du Commerce, la Direction Provinciale de l'Agriculture, l'Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI-Gabon) ainsi que le Pôle National de Promotion de l'Emploi (PNPE). Ces structures ont présenté aux participants les différentes opportunités économiques et les mécanismes d'accompagnement existants.

En marge de cette formation, la délégation ministérielle a effectué plusieurs descentes de terrain auprès des jeunes exerçant dans la filière pêche artisanale. Ces échanges ont permis d'identifier les contraintes rencontrées par les jeunes écailleurs, acheteurs et revendeurs de poisson, tout en mettant en lumière les opportunités offertes par cette importante chaîne de valeur économique.

À cette occasion, *des kits de travail composés notamment de couteaux, limes, brosses et autres équipements de travail ont été remis aux jeunes acteurs de la filière. Des appuis similaires ont également été distribués aux jeunes bénéficiaires des différentes étapes précédentes de la caravane.*

Les *autorités administratives du Moyen-Ogooué ont salué cette initiative et ont particulièrement apprécié l'engagement personnel du Ministre Paul Ulrich Kessany Zategwa en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes.* Elles ont relevé que son parcours d'entrepreneur, associé à celui de membre du Gouvernement, constitue un puissant message d'espoir pour la jeunesse gabonaise.

Alors que la jeunesse représente plus de 65 % de la population nationale, cette caravane apparaît comme l'une des réponses concrètes du Gouvernement aux défis de l'insertion professionnelle et de l'autonomisation économique. À travers cette démarche, le Ministre Paul Ulrich Kessany Zategwa entend permettre aux jeunes de s'approprier pleinement les opportunités offertes par les réformes engagées par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement et les ambitions portées par le PNCD 2026-2030.

Au-delà de la formation, cette mission confirme la détermination du *Ministre Paul Ulrich Kessany Zategwa à faire de la jeunesse conformément à la vision impulsée par le Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, un acteur central du développement national, en *transformant les aspirations des jeunes en projets concrets, créateurs de richesses, d'emplois et de prospérité pour le Gabon.