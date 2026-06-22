Madagascar: Ambatomaro - Arrestations et fusillades meurtrières se succèdent

Fusillade. Une figure redoutée de la criminalité à Ambatomaro et son complice présumé ont trouvé la mort lors d'une intervention de la Police nationale samedi soir.

Recherché depuis des mois pour des faits d'agression, de vol et de viol, le caïd connu sous le nom de Capsat, avait échappé à une première tentative d'arrestation le 22 janvier. Repéré dans un bar, il avait pris la fuite en direction d'Ambatolampikely. Les forces de l'ordre avaient alors lancé une chasse à l'homme pour le retrouver.

Samedi, l'Unité d'intervention rapide l'a intercepté avec sa bande alors qu'ils préparaient un braquage dans le secteur. Au moment de leur arrestation, Capsat et l'un de ses acolytes ont tenté de s'emparer des armes des policiers. Les agents ont riposté. Les deux suspects ont succombé à leurs blessures.

Quatre autres suspects ont été arrêtés.

Des témoins affirment avoir vu, vers 20 h, plusieurs policiers cagoulés intervenir dans le quartier Rakmal. Les bandits, capturés vivants, étaient menottés au moment de leur passage.

Selon la police, Capsat a été identifié comme l'un des chefs de bande les plus actifs dans la zone.