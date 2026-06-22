Ethiopie: Législatives - Le parti du Premier ministre sortant Abiy Ahmed remporte 90% des sièges à l'Assemblée

La Commission électorale éthiopienne a officialisé, dimanche 21 juin, les résultats des élections législatives organisées trois semaines plus tôt dans le pays. Le Parti de la prospérité (PP) du Premier ministre sortant Abiy Ahmed décroche 438 des 486 sièges attribués dans la nouvelle Assemblée.

Le Parti de la prospérité (PP) du Premier ministre sortant Abiy Ahmed a remporté les élections législatives organisées le 1er juin dernier en Éthiopie en raflant 90 % des sièges de la chambre basse du Parlement, selon des résultats officialisés dimanche 21 juin par la Commission électorale (Nebe).

Lors du scrutin, 501 des 547 sièges de l'Assemblée - baptisée Nouvelle chambre des représentants du peuple - étaient en jeu, mais la présidente de la Nebe a annoncé que le vote devrait être réorganisé dans 15 circonscriptions de trois États régionaux, dont le plus peuplé, l'Oromia, sans en préciser les raisons. En conséquence, le PP décroche donc 438 des 486 sièges finalement attribués.

Le nouveau Premier ministre désigné fin septembre-début octobre

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Les 38 sièges attribués au Tigré, eux, resteront vacants car, comme en 2021, le scrutin n'a pas eu lieu dans cet État du nord du pays où les défis sécuritaires restent nombreux après le conflit meurtrier qui y a opposé les forces locales à l'armée fédérale entre 2020 et 2022. Celui-ci avait alors fait 600 000 morts.

La prochaine étape réside désormais dans l'élection par les nouveaux députés du Premier ministre. Le scrutin sera organisé lors de l'ouverture de la session parlementaire, entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Il fait peu de doutes qu'Abiy Ahmed, au pouvoir depuis 2018, sera candidat à sa propre succession à la tête de l'exécutif.

Salué pour sa politique d'ouverture et la libération des prisonniers d'opinion et des journalistes lors de son accession à la tête du pays, celui-ci essuie désormais de plus en plus de critiques pour la répression des voix dissidentes en Éthiopie.