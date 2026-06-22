Sénégal: La ministre de la Jeunesse et des Sports cyberharcelée depuis la défaite des Lions face à la France

Au Sénégal, plusieurs voix s'élèvent pour soutenir la ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout juste nommée dans le nouveau gouvernement le 1er juin 2026, Djireye Clotilde Coly est la cible ces derniers jours d'attaques... sur sa coiffure ! Mardi 16 juin, à l'occasion du match d'entrée du Sénégal en Coupe du monde de football, la ministre est apparue dans le New Jersey aux États-Unis, les cheveux courts. Un trait physique largement relevé et commenté par ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

À peine installée à son poste, la ministre fait déjà face à de premières critiques : « Diomaye n'aurait jamais dû nommer cette dissidente culturelle », écrit un internaute sur une publication Facebook venue virale. En cause, ses cheveux courts et une tenue jugée contraire aux codes. Après le match France - Sénégal de la semaine passée (le mardi 16 juin) les critiques s'intensifient. Sur un ton provocateur, certains vont jusqu'à lier le physique de la ministre à la défaite des Lions de la Teranga face aux Bleus.

« Des hommes n'ont pas bien fait leur travail »

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Intolérable pour Suzanne Sy, militante féministe : « Si le Sénégal a perdu, c'est parce que Ismaïla Sarr n'a pas marqué un but, parce que tel ou tel a raté une passe. Et là, on parle d'une femme noire qui assume ses cheveux au naturel. Parce qu'on nous a appris que pour être belle, il fallait avoir les cheveux longs et lisses. Et en fait, là, on s'attaque littéralement au physique d'une femme parce que des hommes n'ont pas bien fait leur travail. »

Un avis partagé ces derniers jours par plusieurs personnalités publiques et politiques. Parmi elles, l'ancienne Première ministre Aminata Touré a pointé des attaques « misogynes et moyenâgeuses ». L'ampleur de l'affaire a poussé le ministère de l'Action sociale à condamner, à son tour tout cyberharcèlement à l'égard des femmes. Dans son communiqué, il a pointé des pratiques dangereuses pour les victimes comme pour « la qualité du débat public ».

Utiliser internet de façon « responsable »

Aisha Dabo est coordinatrice chez AfricTivistes, organisation engagée contre les violences numériques : « Madame la ministre, je pense qu'elle pourra être porteuse de cette campagne-là. L'utilisation responsable d'internet, pas nécessairement par rapport à elle, mais par rapport à des victimes qui n'ont pas l'opportunité, en fait, d'être soutenues parce qu'on ne les connaît pas. »

Avec un profil de technocrate et un long parcours dans le secteur privé à l'international Djireye Clotilde Coly est l'une des quatre femmes nommées sur les trente ministres de ce nouveau gouvernement.