Burkina Faso: Construction du CHR de Gaoua - Environ 92 % de taux d'exécution

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, le dimanche 21 juin 2026, une visite de terrain afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Gaoua.

Après une première visite effectuée sur le chantier du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Gaoua, le samedi 2 août 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, y est retourné le dimanche 21 juin 2026. Cette nouvelle descente sur le terrain s'inscrit dans la dynamique de suivi rapproché de cette importante infrastructure sanitaire. L'objectif demeure le même : s'assurer de l'état d'avancement des travaux, apprécier la qualité des réalisations et veiller au respect du calendrier d'exécution.

D'un coût global de réalisation de 45 916 990 000 F CFA, cette infrastructure disposera d'une capacité de 306 lits, équipés de matériels de pointe, et s'étendra sur une superficie de 25 hectares, au quartier Tonkar de Gaoua. Au terme de la visite guidée des différents bâtiments, le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction face aux progrès enregistrés depuis son dernier passage en août 2025. « Lors de notre précédente visite, le taux d'exécution des travaux était de 54 %. Aujourd'hui, il avoisine les 92 %. Rien qu'à travers ces chiffres, on peut mesurer le chemin parcouru », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a relevé que les gros œuvres sont pratiquement achevés et que la majorité des équipements médicaux est déjà disponible sur le site. Il a également noté l'avancement des travaux d'aménagement intérieur ainsi que le démarrage imminent des travaux de voirie, avec la pose du bitume annoncée dans les jours à venir. Tout en saluant les efforts de l'entreprise chargée de la réalisation du projet ainsi que ceux des équipes techniques mobilisées, le Premier ministre les a invitées à maintenir la cadence afin de permettre une livraison avant même l'échéance contractuelle fixée à décembre 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons engagé l'ensemble des acteurs à mettre davantage de coeur à l'ouvrage pour que ce rythme se maintienne et s'intensifie. Nous avons foi que nous pourrons terminer avant le délai contractuel », a-t-il indiqué.

Poursuivre le suivi du chantier jusqu'à son achèvement

Pour le Premier ministre, cette infrastructure concrétise la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait procédé à la pose de la première pierre le 30 novembre 2023. Il a rappelé que le gouvernement assure un suivi rapproché du chantier afin de garantir le respect des orientations données et la qualité des réalisations. « Nous voulons qu'à l'inauguration, cette infrastructure hospitalière soit à la hauteur des ambitions affichées et qu'elle permette de rapprocher les soins spécialisés des populations de la région et au-delà », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a enfin souligné que le futur CHRU de Gaoua contribuera non seulement à améliorer l'offre de soins au Burkina, mais également à accueillir des patients provenant des pays voisins, notamment de la Côte d'Ivoire. Il a assuré que le gouvernement poursuivra le suivi « rigoureux » du chantier jusqu'à son achèvement. Pour l'entreprise chargée de la réalisation de l'ouvrage, Ellipse Projects, le futur CHRU de Gaoua constitue un projet d'envergure qui se distingue à la fois par sa qualité technique et par la rapidité de son exécution.

Selon la directrice de projet pour Ellipse Projects, Graciela Garrigue, le chantier affiche des performances remarquables malgré les nombreuses contraintes rencontrées au cours de sa réalisation. « Ce qui est exceptionnel dans ce projet, c'est d'abord le délai dans lequel, nous avons réussi à réaliser les travaux jusqu'à présent. Nous avons connu des difficultés, mais nous avons maintenu le rythme et nous nous efforçons de le conserver jusqu'à la fin », a-t-elle expliqué.

Elle a également mis en avant la qualité des infrastructures et des équipements qui seront mis à la disposition des populations. « Le Burkina aura la chance de disposer d'un hôpital de grande qualité, construit selon les règles de l'art, avec des technologies de pointe et des équipements modernes, aussi bien sur le plan technique que médical. C'est une avancée majeure pour le pays et nous sommes honorés d'y contribuer », a-t-elle souligné.

Interrogée sur la date de livraison de l'infrastructure, la responsable du projet a rappelé que l'échéance contractuelle demeure fixée à décembre 2026. « Nous poursuivons les efforts sans relâche afin d'achever les travaux dans les meilleures conditions possibles. Contractuellement, la livraison est prévue pour décembre, et toutes les équipes restent mobilisées pour respecter cet engagement », a-t-elle indiqué.