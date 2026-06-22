Burkina Faso: Faîtière des Caisses populaires du pays - Augustin Sawadogo prend les rênes du conseil d'administration de la FCPB

La Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a organisé la passation de charges entre le président du conseil d'administration sorti et le nouveau président du conseil d'administration, vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou.

Le Conseil d'administration (CA) de la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a un nouveau président. Il s'agit de Augustin Sawadogo. Il a officiellement pris fonction, le vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou. Ses premiers mots sont ceux d'un appel à l'engagement collectif constant de tous pour relever les défis, à commencer par l'alignement au nouveau cadre juridique régissant le secteur de la microfinance. « Notre première priorité sera l'appropriation et la mise en œuvre rigoureuse des exigences de la nouvelle loi n°001-2025/ALT du 13 février 2025 », a-t-il confié.

Pour lui, cette réforme constitue le socle sur lequel l'actuel CA doit bâtir une gouvernance transparente, moderne et résiliente. Augustin Sawadogo s'est également engagé à accélérer la transformation digitale du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) afin de rapprocher davantage les services de ses coopérateurs, tout en renforçant l'éducation financière des femmes, des jeunes et du monde rural.

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Pour y arriver, l'accompagnement de la direction générale de la FCPB et de l'ensemble des agents du réseau s'avère nécessaire. « Je vais pouvoir compter sur l'expertise, le dynamisme et l'engagement de la directrice générale, Azaratou Sondo, ainsi que l'ensemble du personnel technique de la faîtière », a-t-il fait savoir.

Les acquis du Conseil sorti

Le PCA a exhorté les nouveaux administrateurs à faire preuve d'esprit d'équipe, de rigueur et de dévouement afin de contribuer au rayonnement du mouvement. Le président du conseil d'administration sorti de la FCPB, Adama Kaboré, a souligné que la cohésion de son équipe ainsi que la résilience de son modèle de gouvernance ont permis de maintenir le cap malgré un contexte socio-économique complexe. « Nous avons consolidé notre assise financière, étendu l'accès à nos services dans les zones les plus reculées et engagé le RCPB sur la voie de la transformation digitale.

Nous avons également posé les bases de l'alignement de notre gouvernance avec les exigences de la nouvelle loi n°001-2025/ALT du 13 février 2025 », a-t-il souligné. Adama Kaboré a adressé ses vœux de succès au nouveau PCA de la FCPB, l'invitant à œuvrer efficacement pour le rayonnement de l'institution. Il a exprimé sa gratitude à la directrice générale et à l'ensemble du personnel technique pour leur engagement à ses côtés.