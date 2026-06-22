Sénégal: Pape Thiaw sur le match contre la Norvège - 'Il n'y aura pas de plan anti-Haaland mais une stratégie collective'

Le Sénégal travaille sur une stratégie globale pour contrer l'équipe de Norvège plutôt que de mettre sur pied un "plan anti-Haaland", a déclaré le sélectionneur des Lions du football, Pape Thiaw, dimanche, en conférence de presse d'avant-match, la veille du match contre les "Drillos", comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, dans le groupe I.

"Haaland (Erling) est un très grand attaquant, mais il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Il y aura un plan anti-Norvège. Nous savons ce qu'il représente, mais nous avons aussi des défenseurs de très haut niveau habitués à affronter ce type de joueurs. Notre objectif reste avant tout d'aller chercher les points", a déclaré le technicien sénégalais.

Pape Thiaw a insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie prenant en compte l'ensemble de la sélection norvégienne et non seulement son avant-centre vedette.

Le sélectionneur du Sénégal est également revenu sur la préparation du match, notamment l'analyse de l'adversaire, après la rencontre Norvège-Irak.

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"Nous n'avons envoyé personne au stade pour superviser le match. En revanche, nous avons suivi la rencontre et effectué un important travail d'analyse vidéo. Aujourd'hui, les outils dont nous disposons permettent d'étudier très précisément une équipe. Nous avons identifié les forces et les faiblesses de la Norvège", a-t-il ajouté.