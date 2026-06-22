Afrique: Sénégal-Norvège, 'une véritable finale' pour les Lions, selon Pape Thiaw

Le match devant opposer le Sénégal à la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, s'annonce comme "une véritable finale" côté sénégalais, estime le sélectionneur national, Pape Thiaw, rappelant qu'un nouveau faux pas compromettrait les chances de qualification des Lions pour le second tour du Mondial 2026.

"Nous savons que c'est un match très important, une véritable finale pour nous si nous voulons continuer l'aventure dans cette Coupe du monde", a déclaré le technicien sénégalais en conférence de presse, dimanche, à la veille de cette rencontre comptant pour la deuxième journée de compétition, dans le groupe I.

La rencontre est prévue dans la nuit de lundi à mardi au MetLife Stadium dans l'Etat du New Jersey.

Selon le technicien sénégalais, l'enjeu de cette rencontre dépasse le simple cadre d'un match de groupe, dans la mesure où l'avenir du Sénégal dans le tournoi dépend en grande partie du résultat de la confrontation avec la sélection norvégienne.

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"Nous savons qu'un nouveau mauvais résultat pourrait compromettre nos chances de qualification. Nous voulons rester dans cette compétition et aller le plus loin possible", a déclaré le sélectionneur national.

Il a assuré que son groupe mesurait pleinement la portée de cette rencontre et s'était préparé en conséquence.

"Nous nous sommes bien préparés, nous avons beaucoup analysé cette équipe, étudié ses points forts et ses points faibles. Aujourd'hui, nous sommes déterminés", a-t-il affirmé.

Le Sénégal entend poursuivre son parcours mondialiste et confirmer son statut sur la scène internationale.

"Nous sommes champions d'Afrique et nous avons le devoir de représenter dignement notre pays et notre continent. Mais la Coupe du monde est un autre niveau de compétition. Tout se joue sur des détails", a rappelé Pape Thiaw.

Face à une équipe norvégienne jugée "très forte offensivement et athlétiquement", le sélectionneur sénégalais se dit confiant quant à l'état d'esprit et la détermination de ses joueurs à aller chercher les trois points nécessaires au Sénégal pour se relancer et garder intactes ses ambitions de qualification.