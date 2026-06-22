Sénégal: Aruba-Sup certifie sa première cohorte en décoration d'intérieur après six semaines de formation

21 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Ecole supérieure d'architecture, d'urbanisme et des beaux-arts (Aruba-Sup), a organisé une cérémonie officielle de remise de certificats à neuf apprenants ayant suivi avec succès une formation certifiante en décoration d'intérieur, samedi, à Dakar, dans le cadre d'un programme intensif de 85 heures réparties sur six semaines.

Cette première cohorte (promotion Aïssa Dione), comptant initialement dix participants issus d'horizons divers, a vu neuf apprenants, dont un homme, achever la formation, à l'issue d'un parcours alternant enseignements théoriques, exercices pratiques et immersion dans des environnements professionnels.

Présidant la cérémonie, le directeur général d'ARuBA-Sup, Abdoulaye Émile Diouf, architecte de formation, s'est félicité du niveau atteint par les récipiendaires en un temps relativement court.

"Pour nous, c'est une grande satisfaction de voir des apprenants acquérir en si peu de temps de véritables compétences et un réel savoir-faire", s'est-il réjoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, le programme a été conçu autour d'un apprentissage progressif permettant aux participants, qu'ils soient novices ou déjà praticiens, d'acquérir d'abord les fondamentaux techniques du métier.

"Nous avons commencé par leur apprendre à lire les plans d'architecture, puis à effectuer des relevés de bâtiments, avant de les initier au dessin architectural", a indiqué M. Diouf.

La formation a également intégré un important volet artistique consacré à l'apprentissage des couleurs, de leurs symboliques et de leur utilisation dans la création d'ambiances intérieures, ainsi qu'un module portant sur l'histoire des styles décoratifs, des courants anciens aux tendances contemporaines.

Le directeur général d'Aruba-Sup a annoncé la poursuite de ce programme à travers de nouveaux modules d'arts appliqués, estimant que cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'établissement de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la création d'emplois au Sénégal.

"C'est notre part de participation dans l'amélioration du cadre de vie et dans la création d'emplois", a conclu le directeur général d'ARuBA-Sup

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.