Sénégal: Aruba-Sup certifie sa première cohorte en décoration d'intérieur après six semaines de formation

Dakar — L'Ecole supérieure d'architecture, d'urbanisme et des beaux-arts (Aruba-Sup), a organisé une cérémonie officielle de remise de certificats à neuf apprenants ayant suivi avec succès une formation certifiante en décoration d'intérieur, samedi, à Dakar, dans le cadre d'un programme intensif de 85 heures réparties sur six semaines.

Cette première cohorte (promotion Aïssa Dione), comptant initialement dix participants issus d'horizons divers, a vu neuf apprenants, dont un homme, achever la formation, à l'issue d'un parcours alternant enseignements théoriques, exercices pratiques et immersion dans des environnements professionnels.

Présidant la cérémonie, le directeur général d'ARuBA-Sup, Abdoulaye Émile Diouf, architecte de formation, s'est félicité du niveau atteint par les récipiendaires en un temps relativement court.

"Pour nous, c'est une grande satisfaction de voir des apprenants acquérir en si peu de temps de véritables compétences et un réel savoir-faire", s'est-il réjoui.

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Selon lui, le programme a été conçu autour d'un apprentissage progressif permettant aux participants, qu'ils soient novices ou déjà praticiens, d'acquérir d'abord les fondamentaux techniques du métier.

"Nous avons commencé par leur apprendre à lire les plans d'architecture, puis à effectuer des relevés de bâtiments, avant de les initier au dessin architectural", a indiqué M. Diouf.

La formation a également intégré un important volet artistique consacré à l'apprentissage des couleurs, de leurs symboliques et de leur utilisation dans la création d'ambiances intérieures, ainsi qu'un module portant sur l'histoire des styles décoratifs, des courants anciens aux tendances contemporaines.

Le directeur général d'Aruba-Sup a annoncé la poursuite de ce programme à travers de nouveaux modules d'arts appliqués, estimant que cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'établissement de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la création d'emplois au Sénégal.

"C'est notre part de participation dans l'amélioration du cadre de vie et dans la création d'emplois", a conclu le directeur général d'ARuBA-Sup