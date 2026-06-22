Sénégal: Pape Thiaw justifie l'arrivée de 'Thalès' et Cheikhou Kouyaté dans le staff des Lions

21 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Birane Hady Cissé

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a justifié dimanche l'arrivée au sein du staff des Lions de l'analyste vidéo El Hadj Abdoulaye Seck "Thalès" dont il a loué les compétences.

"On a constaté que durant les pauses fraîcheur, nous avons besoin d'images. Abdoulaye Seck est très pertinent dans l'analyse vidéo pour épauler Fares qui est là depuis un bout de temps", a-t-il dit en conférence de presse d'avant-match, à la veille du match devant opposer le Sénégal à la Norvège.

La rencontre, prévue au MetlifeStadium du New Jersey, compte pour la deuxième journée de la Coupe du monde, dans le groupe I

Ancien de l'Institut Diambars, El Hadj Abdoulaye Seck a rejoint le staff des Lions après la défaite d'entrée du Sénégal face à la France. "Thalès" a été analyste vidéo pour les Comores, la Mauritanie et le Burkina Faso.

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"Abdoulaye Seck est très compétent dans le domaine de l'analyse vidéo. Il vient renforcer le staff et épauler ceux qui sont déjà en place", a indiqué Pape Thiaw.

Le sélectionneur national a de la même manière salué l'arrivée l'ancien capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté dans le staff de l'équipe nationale, jugeant son apport important.

"Il connaît bien les différentes générations de joueurs et peut également jouer un rôle de lien entre l'encadrement et le groupe", a souligné Pape Thiaw.

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