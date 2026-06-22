Sénégal: Saint-Louis - Niagass et le groupe 'Guneyi' enflamment la Journée mondiale de la musique

21 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Niagass, une figure bien connue du rap sénégalais, a assuré le spectacle avec le groupe musical "Guneyi", à l'occasion du concert de clôture des activités marquant la célébration de la Journée mondiale de la musique, samedi, devant l'Institut français de Saint-Louis.

Premier à monter sur scène, le rappeur a livré une prestation saluée par un public connaisseur. Sa prestation était aussi un moment de communion entre lui et ses fans.

Pour terminer en apothéose ce concert, le groupe "Guneyi" a gratifié le public une performance vivante avec de belles notes musicales.

Entre sonorités musicales traditionnelles et influences modernes, le groupe a rendu ce concert époustouflant, sous les applaudissements d'un public déjà conquis.

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Cette soirée musicale a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles la directrice déléguée de l'Institut français, Sarah Camara, ainsi que l'adjoint au maire chargé de la Culture, Pape Ibrahima Faye.

A Saint-Louis, la Journée mondiale de la musique a été célébrée, de concert avec l'ensemble des acteurs de la scène musicale régionale.

Il s'est agi d'une déambulation musicale sur plusieurs sites, comme Ndar Ndar Music & Café, Kër Gu Mag et JangKom, offrant aux populations une immersion dans la diversité des expressions artistiques locales.

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