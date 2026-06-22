Sénégal: Les Lions sont prêts pour la Norvège avec l'envie de rendre le peuple fier, selon Mory Diaw

Les Lions du football "sont prêts" pour le match contre la Norvège et "ont envie de rendre fiers" le peuple sénégalais à l'issue de ce match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde dans le groupe I, a déclaré Mory Diaw, doublure du portier titulaire sénégalais, Edouard Mendy

"Nous connaissons tous l'importance de cette rencontre. Nous l'avons bien préparée et il nous reste encore une dernière séance pour régler les derniers détails. Nous arriverons prêts demain, avec l'envie de rendre fier tout le peuple sénégalais", a-t-il dit en conférence de presse d'avant-match, dimanche.

La rencontre devant opposer le Sénégal à la Norvège est prévue dans la nuit de lundi à mardi, au MetLife Stadium du New-Jersey, Etat du nord-est des Etats-Unis.

Les Lions du Sénégal, battus par l'équipe de France lors de la première journée, affrontent la Norvège, une sélection redoutable avec son attaquant-vedette Erling Haaland, déjà auteur de deux buts dans cette compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Haaland est un grand attaquant, mais il ne joue pas seul. Il a besoin de ses coéquipiers. Nous préparons un match contre la Norvège, pas uniquement contre Haaland. Nous avons étudié leur manière de jouer et nous serons prêts à répondre présents", a expliqué Mory Diaw, aux côtés du sélectionneur national Pape Thiaw lors de la conférence de presse d'avant-match.

Interrogé sur les dysfonctionnements évoqués dans la Tanière, le portier numéro 2 des Lions a répondu que l'équipe nationale reste concentrée sur l'objectif de bien représenter le Sénégal.

"Nous sommes ici pour représenter notre pays. C'est notre mission. Toutes les histoires, les polémiques ou les problèmes extérieurs ne nous feront pas perdre de vue notre objectif commun", a poursuivi Mory Diaw, selon qui "l'union sacrée" reste de mise au sein de l'équipe nationale.

"Que ce soit lors de la CAN ou pendant les qualifications pour la Coupe du monde, nous avons toujours été soudés. Ce n'est pas parce que certaines choses sortent dans les médias aujourd'hui que cela va changer. Nous sommes ensemble et nous le resterons", a insisté le portier du Havre (élite française).

Il assure que "tout le groupe est prêt à se battre sur le terrain pour l'Afrique et pour le Sénégal". "Nous savons ce que représente ce match et nous donnerons tout pour obtenir un résultat positif", a conclu Mory Diaw.