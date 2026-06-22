Congo-Brazzaville: Fite Congo 2026 - Un rendez-vous au coeur de l'innovation et de l'autonomisation des femmes

Du 26 au 27 juin, Brazzaville accueillera le Forum de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat (Fite) Congo 2026, une rencontre qui entend placer le numérique au service de l'autonomisation des femmes et de l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africaines.

À l'heure où la transformation digitale s'impose comme un facteur déterminant de compétitivité et de croissance, le Fite Congo se positionne comme une plateforme d'échanges et de réflexion autour des défis et opportunités qu'offre le numérique. L'événement réunira durant deux jours des experts des technologies, des entrepreneures, des porteurs de projets, des représentants d'institutions ainsi que des partenaires techniques et financiers autour d'une ambition commune; celle de favoriser une appropriation accrue des outils numériques par les femmes et les jeunes filles.

Ce forum intervient dans un contexte où l'économie numérique ouvre de nouveaux horizons professionnels et entrepreneuriaux, mais où les disparités d'accès aux technologies et aux compétences digitales demeurent une réalité pour une partie importante de la population féminine africaine. En créant un cadre d'apprentissage et de partage d'expériences, les organisateurs entendent contribuer à réduire cette fracture et à promouvoir une participation plus active des femmes aux métiers du futur.

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En effet, le programme prévoit notamment des conférences, des panels de discussion, des formations pratiques, des ateliers premium et des séances de réseautage. Ces différentes activités offriront aux participantes l'opportunité de renforcer leurs compétences, de développer leur leadership et d'établir des connexions susceptibles de déboucher sur des collaborations et de nouvelles initiatives entrepreneuriales.

Précisons que la technologie et l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et le développement des affaires ainsi que l'inclusion numérique des femmes constitueront les principaux axes de réflexion de cette édition. Au-delà des échanges, ce forum ambitionne d'encourager l'émergence d'un écosystème plus inclusif, où l'innovation devient un véritable levier de transformation économique et sociale.

En faisant converger innovation, entrepreneuriat et inclusion numérique, le Fite Congo 2026 entend démontrer que la transformation digitale ne saurait être pleinement réussie sans une participation accrue des femmes, appelées à jouer un rôle déterminant dans la construction de l'Afrique de demain.