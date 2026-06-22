Ethiopie: L'ambassadeur de l'UE estime que la 7e élection législative au pays marque une étape importante pour la démocratie

Addis Ababa — L'ambassadrice de l'Union européenne (UE) en Éthiopie, Sofie From-Emmesberger, a qualifié la 7e élection législative éthiopienne d'étape importante dans le parcours démocratique du pays, saluant la participation pacifique de millions d'électeurs et le bon déroulement du scrutin à l'échelle nationale.

Ces élections, qui se sont tenues le 1er juin 2026, s'inscrivent dans le cadre des efforts continus déployés par l'Éthiopie pour renforcer ses institutions démocratiques, élargir la participation politique et faire progresser les réformes de la gouvernance.

Plus de 54 millions de citoyens se sont inscrits sur les listes électorales, et environ 40 millions d'Éthiopiens ont voté pour élire les représentants à la Chambre des représentants du peuple.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadrice From-Emmesberger a déclaré que ces élections témoignaient de la volonté des Éthiopiens de choisir leurs dirigeants par le biais de processus démocratiques pacifiques.

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« Le fait qu'environ 40 millions d'Éthiopiens aient voté dans le calme est une démonstration forte de la volonté du peuple », a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice a en outre souligné que l'organisation d'élections nationales dans un pays aussi vaste et diversifié que l'Éthiopie exigeait d'importants préparatifs administratifs, logistiques et institutionnels.

Elle a félicité les responsables électoraux, les partis politiques, les candidats, les organisations de la société civile et les institutions chargées de la sécurité pour leur contribution au bon déroulement pacifique du processus électoral.

Après s'être rendue dans plusieurs bureaux de vote à l'invitation de la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) le jour du scrutin, Mme From-Emmesberger s'est dite impressionnée par le comportement exemplaire des électeurs, qui ont patiemment fait la queue pendant des heures pour voter.

Elle a ajouté que l'inscription d'environ 54 millions d'électeurs et le taux de participation élevé reflétaient un niveau remarquable d'engagement civique et soulignaient la volonté des Éthiopiens de choisir leurs représentants par des moyens démocratiques.

Selon l'ambassadrice, le bon déroulement de ces élections représente une étape importante dans le processus de démocratisation de l'Éthiopie et offre l'occasion de renforcer encore la confiance du public dans les institutions démocratiques.

Tout en soulignant que les élections constituent un pilier essentiel de la démocratie, elle a insisté sur le fait que le développement démocratique est un processus continu qui nécessite des institutions solides, une participation politique inclusive, le respect de l'État de droit et un engagement soutenu de la part des acteurs politiques.

Mme From-Emmesberger a également mis en avant l'importance de maintenir des conditions politiques équitables, d'instaurer la confiance entre les parties prenantes, d'encourager une participation civique plus large et de renforcer les institutions indépendantes capables de soutenir la gouvernance démocratique.

Elle a également souligné le rôle des organisations de la société civile et des médias indépendants dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et d'un débat public éclairé.

« Un système démocratique sain repose sur l'accès des citoyens à des points de vue diversifiés et à des informations fiables », a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice a salué les mesures visant à accroître la participation électorale, notamment le recours aux technologies numériques et les efforts déployés pour garantir l'inclusion des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), les qualifiant d'étapes importantes vers un système électoral plus inclusif et plus accessible.

Elle a en outre souligné que le bon déroulement de l'élection envoyait un message positif non seulement en Éthiopie, mais aussi dans toute la Corne de l'Afrique.

« Le fait que des élections aient eu lieu et que des millions de citoyens aient montré, par des moyens pacifiques, qu'ils souhaitaient élire leurs représentants constitue un message fort », a-t-elle déclaré.

Notant que la Corne de l'Afrique continue de faire face à divers défis et tensions, l'ambassadrice a déclaré que les élections en Éthiopie avaient démontré l'importance de résoudre les divergences politiques par des moyens pacifiques et démocratiques.

L'ambassadrice From-Emmesberger a réaffirmé le soutien de l'Union européenne aux progrès démocratiques de l'Éthiopie, soulignant qu'une Éthiopie stable, pacifique et prospère est vitale tant pour son propre développement que pour la stabilité et la croissance plus larges de la région de la Corne de l'Afrique.