Afrique: Le Premier ministre Abiy lance MESOB, la première plateforme africaine intégrée de services numériques

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé aujourd'hui au lancement de l'application MESOB, première plateforme africaine intégrée de services numériques, réunissant sur un même portail les prestations de plusieurs institutions publiques.

Le premier ministre a présenté cette application, qu'il considère comme une avancée déterminante dans le processus de transformation numérique de l'Éthiopie, à l'occasion du Sommet « Le numérique pour l'excellence ».

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a indiqué que le lancement de l'application MESOB représentait une grande fierté pour la nation et démontrait les retombées tangibles d'investissements stratégiques et bien planifiés dans le secteur technologique.

D'après lui, le guichet unique MESOB constitue une infrastructure économique stratégique permettant aux citoyens d'économiser du temps, de réduire les risques de corruption et de consolider la transparence ainsi que l'intégrité des institutions publiques.

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Il a ajouté que cette plateforme illustre de manière concrète que les aspirations de l'Éthiopie dépassent le stade des intentions et se matérialisent grâce aux compétences nationales et aux efforts collectifs du pays.

Le Premier ministre a également exhorté à renforcer ces réalisations et à faire connaître cette expérience aux autres nations africaines afin de poursuivre avec davantage d'engagement la voie de l'innovation et du développement.