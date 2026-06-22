Gabon: Le Chef de l'État reçoit la délégation des participants du Conseil des Ministres du CAMES

20 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à une importante délégation des participants au Conseil des Ministres du CAMES, en marge de la clôture de la 43e session de l'institution à Libreville.

Cette délégation était conduite par le Docteur Diaka SIDIBÉ, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de la République de Guinée, en sa qualité de Présidente sortante du Conseil des Ministres du CAMES.

Au cours de cet échange, la Ministre a exposé au Chef de l'État les conclusions majeures de cette session ainsi que le bilan des avancées enregistrées par le CAMES durant l'année écoulée. Ces progrès, touchant à la gouvernance, à la reconnaissance académique et à la structuration de la recherche, entrent en parfaite résonance avec les ambitions gabonaises qui placent la compétence, l'intégrité et l'efficacité au coeur de la refondation républicaine.

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Les discussions ont également permis d'aborder les questions des défis structurels et financiers de l'institution, singulièrement la problématique du recouvrement des cotisations. Ce qui s'inscrit dans la vision du Chef de l'État en faveur d'une gestion transparente, rigoureuse et pérenne des organisations régionales.

En réponse, le Président de la République a réaffirmé le soutien constant du Gabon au CAMES, positionnant le pays comme un pilier de la transformation universitaire sur le continent. Son engagement ferme à oeuvrer pour la tenue prochaine du Sommet des Chefs d'État du CAMES témoigne de la volonté du Gabon de porter un leadership actif au sein des dynamiques communautaires, tout en consolidant le retour du Gabon comme un acteur crédible, de la coopération interafricaine.

Par ailleurs, les orientations stratégiques projetées pour l'horizon 2026 axées sur la relance de la recherche et de l'innovation, l'accélération de la transition numérique via l'Académie virtuelle du CAMES et un ancrage accru des institutions nationales épousent directement les priorités présidentielles.

Elles soutiennent l'ambition de bâtir un écosystème éducatif performant et adapté aux réalités africaines, levier indispensable à la diversification économique et à la transformation structurelle du pays. Cet impératif de compétitivité, de résilience et de solutions endogènes illustre la marche du Gabon vers le renforcement de sa souveraineté scientifique au sein de l'espace régional.

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