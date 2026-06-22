Cote d'Ivoire: Drépanocytose - Une enveloppe de 118 millions de FCFA pour assister 1000 enfants

Une prise en charge médicale au bénéfice de mille enfants atteints de drépanocytose au Sénégal. C'est une action à forte portée sociale, fruit du partenariat entre l'Ong Drep.Afrique et la Fondation Porteo.

Selon Robert Hue, président d'honneur de Drep.Afrique, le budget de cette opération est estimé à environ 118 millions de Fcfa.

En visite le 18 juin 2026, au siège de la Fondation Porteo, à Abidjan-Plateau, M. Hue a expliqué que cette initiative vise à améliorer l'accès à l'hydroxyurée, un médicament essentiel dans la prise en charge de cette maladie génétique. « Nous organisons les soins et assurons la prise en charge des patients », a-t-il affirmé.

La drépanocytose demeure une pathologie particulièrement meurtrière en Afrique. En l'absence de traitement, près de 50 % des enfants atteints de formes sévères décèdent avant l'âge de cinq ans. Toutefois, un suivi régulier associé à l'hydroxyurée permet de réduire significativement les complications et la mortalité.

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Le président de la Fondation Porteo, Emmanuel Kalou, a, pour sa part, rappelé que ce partenariat s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien aux actions de santé en Afrique, notamment en faveur des enfants.

L'initiative repose également sur la production locale de l'hydroxyurée en partenariat avec un laboratoire sénégalais, permettant de réduire le coût du traitement à environ 4,5 à 5 euros par mois (près de 3 000 à 3 300 Fcfa), contre des prix auparavant inaccessibles pour de nombreuses familles.

L'experte internationale en philanthropie, Danuta Pieter, a salué une « action concrète et durable », mettant en avant l'importance de la formation du personnel de santé ainsi que l'accès aux médicaments pour lutter efficacement contre la maladie.