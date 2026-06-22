Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, dans la matinée de ce samedi 20 juin 2026, à la mise en circulation du nouveau pont de Hèrèdougou et de ses ouvrages de décharge. Ce nouvel ouvrage qui franchit le Grand Balé, affluent du fleuve Mouhoun, garantit désormais la continuité du trafic sur la nationale n°1, y compris en période de crue.

Le nouveau pont est un ouvrage à poutres en béton armé d'une portée totale de 72 mètres et d'une hauteur de 11,45 mètres. Il est composé de trois travées de 23,33 mètres chacune. L'infrastructure comprend également trois ouvrages de décharge, constitués de deux dalots de 4 x 4 x 3 mètres et d'un dalot de 4 x 3 x 2 mètres.

La plateforme de chaussée s'étend sur une largeur de 10 mètres et est dotée d'équipements de sécurité et de confort, notamment des glissières, des garde-corps ainsi qu'une signalisation adaptée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le coût global de réalisation s'élève à 4,548 milliards de francs CFA TTC, y compris les prestations de contrôle. Entièrement financés par l'État burkinabè, les travaux ont été réalisés en dix mois, hors saison pluvieuse, par l'entreprise PFO Africa Burkina Faso, sous le contrôle du bureau d'études CAEM Sarl et la supervision de la Direction générale des infrastructures de transport.

Le Premier ministre a salué la qualité des travaux ainsi que l'engagement de l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage stratégique.

« La réalisation de ce nouvel ouvrage est d'une importance capitale et stratégique, non seulement pour Hèrèdougou, mais pour l'ensemble du Burkina Faso et même au-delà, puisque cette artère est empruntée par des transporteurs desservant plusieurs pays de la sous-région. Nous pouvons considérer que la mise en circulation de ce nouvel ouvrage de franchissement à Hèrèdougou est une victoire », a indiqué le Chef du Gouvernement.

Il a rappelé que cette réalisation fait suite aux instructions fermes du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, après les épisodes répétés de submersion de l'ancien ouvrage, qui avaient entraîné des perturbations du trafic sur la Route nationale n°1.

« Aujourd'hui, c'est une réalité parce que nous sommes sur un pont beaucoup plus imposant. Il est plus haut de pratiquement cinq mètres que l'ancien ouvrage, plus long et plus large. C'est un ouvrage qui offre davantage de garanties face au risque de submersion. On peut dire que, de façon définitive, ce problème est résolu », a souligné le Premier ministre.

Aux usagers et aux populations riveraines, le Chef du Gouvernement a lancé un appel à la prudence, au respect du code de la route et des normes de tonnage, afin de préserver durablement l'ouvrage.

« Nous ne souhaitons pas que cet ouvrage soit le théâtre de drames de la circulation. C'est pourquoi nous appelons les usagers à faire preuve de la plus grande responsabilité, notamment en réduisant leur vitesse à l'approche du pont », a-t-il insisté.

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a soutenu que la réalisation du pont de Hèrèdougou s'inscrit dans la vision portée par le Manifeste de la Révolution progressiste populaire du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« La Révolution n'est pas une idée abstraite, mais une oeuvre quotidienne de construction nationale », a-t-il rappelé, soulignant que cet ouvrage traduit concrètement les principes de souveraineté, de dignité et de progrès collectif.

Les populations de Hèrèdougou et des villages voisins voient en ce nouvel ouvrage de franchissement une réponse durable aux difficultés liées aux inondations en période de crue. Elles ont exprimé leur reconnaissance aux plus hautes autorités pour la prise en compte de leurs préoccupations.

Avec la mise en circulation du nouveau pont de Hèrèdougou, le Burkina Faso franchit une étape importante dans la modernisation de ses infrastructures routières et renforce davantage la fluidité ainsi que la sécurité du trafic sur l'un de ses axes les plus stratégiques.