Togo: Lomé débat de souveraineté numérique à l'ère de l'IA

La 12e édition du Forum national sur la gouvernance de l'internet au Togo s'est tenue vendredi à Lomé, réunissant acteurs publics du numérique, régulateurs et partenaires internationaux autour du thème de la souveraineté numérique à l'ère de l'intelligence artificielle.

Soutenu par le PNUD et le Secrétariat des Nations Unies pour la gouvernance de l'internet, l'événement a permis d'échanger sur le développement de l'IA, l'économie numérique, la gestion des données et l'utilisation responsable des outils digitaux.

« La souveraineté numérique doit être envisagée comme une capacité nationale à développer des compétences locales prêtes à contribuer aux débats régionaux et internationaux qui façonnent l'avenir du numérique », a déclaré Emmanuel Vitus Agbenowossi, président de ISOC Togo.

Les recommandations issues de ces travaux doivent permettre au gouvernement d'affiner ses politiques publiques en matière de gouvernance numérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie nationale de développement des compétences, illustrée par le programme déployé avec la start-up américaine Kira Learning, qui ambitionne de former 50 000 étudiants par an en IA, programmation et anglais digital.

L'ISOC est une organisation internationale à but non lucratif pour promouvoir un Internet ouvert, sécurisé, accessible et fiable pour tous.

LISOC est l'une des principales organisations mondiales oeuvrant pour le développement et la gouvernance de l'Internet