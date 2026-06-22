Sénégal: Nioro du Rip - De citoyens misent sur le marketing territorial pour bâtir un modèle de développement endogène

Nioro du Rip — Des ressortissants de la commune de Nioro (centre) ont lancé, samedi, une plateforme destinée à promouvoir davantage le marketing territorial pour bâtir un modèle de développement au profit de leur localité.

La Plateforme "Nioro d'abord" ambitionne de d'impulser "un changement local qualitatif, durable et inclusif" dans cette commune de la région de Kaolack. "Notre ambition, c'est de promouvoir le marketing territorial pour bâtir un modèle de développement territorial, en participant activement au développement de notre localité", a déclaré Mamadou Seck, spécialiste du développement territorial et coordonnateur de ladite plateforme.

Les responsables de cette plateforme ont indiqué avoir déjà identifié, dans cette perspective, les potentialités de Nioro du Rip dans des domaines tels que l'agriculture, la transformation de produits locaux, le tourisme religieux, la culture. "On ne doit pas importer un modèle standard pour espérer promouvoir le développement de notre collectivité territoriale. Il faut nécessairement poser des actes concrets, et d'ici le mois de novembre prochain, produire le premier document scientifique à partager avec les Niorois en vue de recueillir leurs avis et observations", a dit Mamadou Seck.

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Il a, par ailleurs, relevé que la commune de Nioro du Rip se caractérise par une croissance démographique exceptionnelle, en dépit de l'étroitesse de sa superficie. "Face à cette situation, il faut des réflexions et des concertations, notamment avec les communes voisines que sont Darou Salam, Dabaly, Porokhane et Paoskoto, avec qui il faut discuter avec des arguments convaincants par rapport à la nécessaire extension de la commune de Nioro du Rip et avoir une démarche pouvant permettre de convaincre également l'autorité afin qu'un décret d'extension puisse être signé", a insisté M. Seck.

Selon lui, les limites territoriales de la commune de Nioro du Rip sont régies par un décret datant de 1960, faisant référence à une superficie de 340 hectares, alors qu'elle occupe actuellement une superficie de 580 hectares.

"Il y avait un plan directeur d'aménagement du territoire pour la période 2004-2024 dans lequel il a été prévu 660 hectares. Celui-ci étant caduque, il faut aller vers une superficie de mille hectares. Pour ce faire, en plus de discussions avec les communes voisines, il faut également une forte implication des services techniques autour du préfet du département de Nioro du Rip", a-t-il soutenu. Il a signalé qu'à travers la Plateforme "Nioro d'abord", l'accent sera mis sur le développement territorial au détriment de "la politique politicienne".