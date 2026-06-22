Sénégal: Plaidoyer pour une meilleure fréquentation du Marché central aux poissonx de Thiès

Thiès — Le directeur du marché aux poissons de Thiès (ouest), El Hadji Fallou Diouf, a invité les autorités à prendre des actes administratifs forts, pour accompagner et organiser le transfert des acteurs vers cette structure qui fonctionne au ralenti depuis son ouverture en fin mars dernier, en raison d'une faible fréquentation.

"Le marché a été ouvert officiellement le 30 mars 2026 et depuis lors, ses activités tardent à décoller", a-t-il regretté, samedi, lors des "journées portes ouvertes" visant à promouvoir cette infrastructure. Il a assuré que "tout est mis en œuvre, pour faire de ce marché un espace digne, moderne et fonctionnel". "Je lance un appel solennel aux autorités, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, votre soutien est indispensable. Un acte administratif fort, qui accompagne et organise le transfert des acteurs vers ce marché, changerait tout", a notamment dit El Hadji Fallou Diouf,.

Les acteurs du secteur exerçant dans les autres marchés de la ville de Thiès, n'ont pas accepté le transfert, a noté El Hadji Fallou Diouf, pour qui, "c'est à ce niveau que se situe le blocage". Le directeur du marché aux poissons de Thiès a admis la sous-fréquentation de cette infrastructure, conçue pour améliorer la sécurité alimentaire et dynamiser l'économie locale.

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Inauguré par l'ancienne ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Fatou Diouf, le marché central aux poissonx de Thiès, qui se veut un hub régional de distribution de produits halieutiques, a été entièrement financé sur fonds propres par l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), pour un coût de plus de 2 milliards de FCFA.

"Les chambres froides, la fabrique de glace, le restaurant sont tous fonctionnels, pourtant, le marché reste sous-occupé, nos étals attendent. Ce qui manque, c'est les occupants", s'est désolé le responsable. "C'est pourquoi, ajoute-t-il, nous avons voulu cette journée ouverte à tous, pour que chacun puisse voir ce que le marché peut offrir, [que] les mareyeurs, les grossistes, les écailleuses comprennent que leur place est ici dans un cadre sécurisé, hygiénique et organisé".