Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce samedi 20 juin 2026 à Banfora, à l'inauguration simultanée de quatre nouveaux centres d'hémodialyse implantés à Banfora, Dori, Dédougou et Fada N'Gourma. Cette réalisation s'inscrit dans la politique gouvernementale d'amélioration de l'accès aux soins spécialisés et de renforcement du système national de santé.

D'un investissement global de plus de 1,2 milliard de francs CFA, ces infrastructures modernes permettront d'offrir environ 45 000 séances supplémentaires de dialyse par an. Elles portent ainsi la capacité nationale de prise en charge à plus de 200 000 séances annuelles, marquant une avancée majeure dans l'accompagnement des patients atteints d'insuffisance rénale chronique au Burkina Faso.

Selon le Chef du Gouvernement, ces réalisations traduisent la vision du Président du Faso, qui fait de la santé l'une des priorités de l'action gouvernementale, aux côtés du retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national.

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« Dans la marche de la Révolution progressiste populaire, nous n'oublions pas la question de l'amélioration significative des conditions de vie des populations. En la matière, la santé constitue l'une des grandes priorités définies par le camarade Président du Faso », a souligné le Premier ministre.

Il a rappelé qu'avec ces nouvelles infrastructures, le nombre de centres d'hémodialyse mis en service sous l'impulsion du Président du Faso s'élève désormais à sept. Pour le Premier ministre, ce résultat témoigne du passage des engagements aux réalisations concrètes et traduit la détermination du Gouvernement à rapprocher les soins des populations.

À Banfora, le Chef du Gouvernement a évoqué le cas d'un patient contraint, pendant près de huit ans, d'effectuer régulièrement le trajet Banfora-Bobo-Dioulasso pour bénéficier de sa prise en charge. Un témoignage qui illustre, selon lui, le poids de la maladie pour les patients et leurs familles, ainsi que toute la portée de l'ouverture de ces nouveaux centres.

Le Premier ministre a invité les populations à s'approprier ces infrastructures sanitaires et à contribuer, aux côtés des professionnels de santé, à leur préservation. Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a pour sa part indiqué que cette mise en service rapproche progressivement les séances d'hémodialyse des populations sur l'ensemble du territoire. Au nom des patients, Pr Albert Ouédraogo a exprimé sa gratitude aux autorités pour ces réalisations.

Cette dynamique va se poursuivre dans le cadre du Plan RELANCE, avec la construction prévue de six nouveaux centres d'hémodialyse à Koudougou, Manga, Ziniaré et Kaya, ainsi que de deux méga-centres de 200 et 100 postes, dans les régions du Kadiogo et du Guiriko.

Parallèlement, le Gouvernement a engagé des réformes sociales majeures, notamment la suppression de la caution de 500 000 francs CFA auparavant exigée aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique en phase terminale, ainsi que la réduction de 80 % du tarif des séances d'hémodialyse, passé de 15 000 à 2 500 francs CFA.

Avec l'ouverture de ces nouveaux centres et les mesures prises pour alléger le coût des soins, le Gouvernement franchit une nouvelle étape dans sa politique d'accès équitable aux services de santé spécialisés, au bénéfice des patients et de leurs familles.