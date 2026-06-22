Tunisie: Plus de 62 mille élèves passeront à partir de demain le concours de la 6ème année

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Au total 62 450 élèves passeront, à partir de demain lundi, les épreuves écrites du concours d'entrée aux collèges pilotes (6ème année) pour l'année 2026, qui se poursuivront les 22, 23 et 24 juin courant.

Les candidats au concours de la 6ème année seront en compétition pour décrocher les 3 850 sièges dans les collèges pilotes. Le nombre des candidats à ce concours représente, cette année, 29 pc du nombre total des élèves inscrits en sixième année de l'enseignement de base.

Le nombre des candidats à ce concours a enregistré une baisse de 1 608 candidats par rapport à l'année 2025, selon le ministère de l'éducation. Le ministère de l'éducation a pris des mesures exceptionnelles pour un certain nombre de candidats, permettant à 14 d'entre eux d'utiliser un format de caractère agrandi et d'accorder un tiers du temps légal pour chaque épreuve à 67 candidats. A noter que les résultats du concours de la 6ème année seront annoncés le 10 juillet prochain.

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