Tunisie: Les Journées Théâtrales 77 célèbrent les 90 ans de La Presse à travers un film hommage

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La clôture des Journées Théâtrales 77 a pris des allures de célébration de mémoire et de création. Au-delà des spectacles et des hommages, l'événement a mis en lumière un film initié par Salem Trabelsi et Moez Ghdiri, consacré au 90e anniversaire de La Presse.

Le film porte le titre de « Hibr Youra », un court-métrage réalisé par Monther Khalil Mostafa à l'issue d'un atelier de formation à l'occasion de ces journées . Ce projet a mobilisé plusieurs jeunes étudiants -artistes de l'École 77. Le film met en valeur le rôle historique de La Presse dans la mémoirecollective tunisienne et démontre le potentiel créatif des nouvelles technologies au service de l'expression artistique.

Mais c'est aussi un film qui refuse d'enfermer l'histoire de La presse dans un musée, préférant la projeter vers l'avenir. Il rappelle que la mémoire n'est pas un poids mais une source, et que l'art peut transformer l'héritage en promesse. Le film sera bientot disponible sur notre chaine youtube et sur notre instagram.

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